Hebe de Bonafini: "Si tienen 100 mil hectáreas, saquémosle la mitad"

Hebe de Bonafini propuso "sacarles tierras a los ricos, la mitad de lo que tengan" para solucionar el problema del déficit habitacional y las tomas de tierras. La titular de Madres de Plaza de Mayo criticó además el violento desalojo del predio ocupado de Guernica y cuestionó al presidente, Alberto Fernández: "Lo dieron vuelta", opinó sobre el jefe de Estado.

"Fue injusto y muy violento con los que menos tienen. Los que estaban ahí no estaban preparados para enfrentar a esos verdugos, que son las fuerzas policiales", afirmó la militante de los derechos humanos sobre el desalojo producido este jueves en el partido bonaerense de Presidente Perón, que terminó con decenas de detenidos.

En la tradicional ronda de los jueves, que desde marzo se realiza de forma virtual por la pandemia de coronavirus, la titular de Madres cuestionó el operativo, dirigido por el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, que "nos retrotrajo a tiempos que no queremos volver a pasar".

En esa línea, Hebe de Bonafini afirmó: "No queremos a la policía desalojando a los pobres, la queremos desalojando a los ricos. No que le peguen. Pero si les mandamos 5 mil tipos armados, los ricos se van a cagar en las patas", sostuvo. Por su parte, y en línea con un planteo de Axel Kicillof, preguntó si las fuerzas de seguridad "van a actuar de la misma manera para desalojar a los ricos que ocuparon los barrios que no tienen escritura y no pagan impuestos".

Por eso, en su marcha número 2220, la titular de Madres propuso una polémica solución a la crisis habitacional: expropiaciones a los grandes propietarios. "Si tienen 100 mil hectáreas, saquémosle la mitad. 50 mil", sostuvo.

"No es tanto. Les quedan otras 50 mil. Hay gente que non tiene un metro. Tienen 40 mil hectáreas, saquémosle 10 mil y le damos a cada familia tres hectáreas. Hablo de tierras improductivas", argumentó luego.

Hebe de Bonafini redobló sus críticas al gobierno de Alberto Fernández. Foto: Cedoc.

Críticas a Alberto Fernández y Larreta

Hebe de Bonafini profundizó los cuestionamientos que mantiene en los últimos meses contra el gobierno del Frente de Todos, con lapidarios comentarios al presidente Alberto Fernández. "Cuando usted haga una buena cosa, como privatizar Vicentín, sacarles los puertos y empezar a dar las tierras que no son de ellos, a lo mejor la gente lo va a empezar a aplaudir", afirmó la militante, que luego dijo que al primer mandatario "lo dieron vuelta y pusieron lo que quisieron", tras diversos reveses a sus políticas.

"Esto es igual que cuando le pegan a una mujer. Si la mujer se deja el primer empujón y se queda, después viene el cachetazo, la violación y terminan muertas. Ojo con ceder tanto y darle tanta bola al enemigo. No podemos gobernar con el enemigo", advirtió.

"¿Se anima a ir a un barrio? Que bueno seria. Me gusta que los políticos se animen a compartir no solo en la riqueza, sino también en la pobreza", desafió luego Bonafini. Y continuó: "Presidente: 21 mil pesos de sueldo mínimo. ¿A quién le hace creer que se puede vivir con 21 mil pesos?" "Cómo no se le puede poner una multa a los supermercados que nos están sacando los ojos. No digo que los cierre. Yo los hubiese cerrado y que abran los almacenes", reprochó.

Por último, la titular de Madres también dedicó duras críticas al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Es una rata inmunda. Un ladrón que hizo campaña al lado suyo y se cree que puede ser presidente. Ese es nuestro enemigo, el que nos roba en la cara y nosotros estamos diciendo amén", concluyó.

