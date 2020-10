Hebe de Bonafini criticó la toma de tierras y a Grabois: "No me gusta para nada"

La presidente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó la toma de tierras y le recomendó al oficialismo no meterse en la tensa disputa por el campo de la familia Etchevehere: "No nos corresponde, es un lío al cohete". Además, también apuntó contra el dirigente social Juan Grabois: "Es un tipo que no me gusta para nada".

En diálogo con Radio Cooperativa, la referente de derechos humanos dejó su opinión sobre la situación que se vive en Entre Ríos con la pelea judicial por la herencia entre el ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, contra su hermana Dolores Etchevehere.

"No teníamos por qué meternos. Me parece que es un lío al cohete. Estos tipos son lo que son. Pero bueno, yo con Grabois. a mí es un tipo que no me gusta para nada, no me gusta para nada", expresó Bonafini.

Grabois encabezó una marcha en La Rural: "Etchevehere es un usurpador profesional"

En esa línea, le recomendó al oficialismo distanciarse de ese conflicto: "Me parece que es algo que no nos corresponde. Y menos poner a la gente a tomar el terreno. La señora esa si quiere el terreno que se pelee ella. No les creo en este plan que tienen, no les creo a ninguno de los dos. Me parece que es al cohete".

La titular de Madres de Plaza de Mayo ya había cuestionado al dirigente social el año pasado, cuando Grabois habló de reforma agraria, cuando dijo que le parece "un tipo bastante desagradable" y "un caradura".

"Es muy triste sacar a la gente a la calle con los niños, los cochecitos, a las 5 o a las 7 de la mañana, hacerlos caminar, traerlos bajo el agua, la lluvia. A mí no me parece bien para después darle una bolsa de comida. No me gustan las personas que tienen clientes en vez de compañeros", había afirmado.

Victoria Donda habló sobre la causa Etchevehere: "Estoy en contra de la toma de tierras"

Por otro lado, Bonafini recordó a Néstor Kirchner a 10 años de su muerte como "una luz que no se apagó nunca". También opinó sobre la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner: ""Ella lo respeta mucho a Alberto. La carta de Cristina es muy respetuosa, la leí un montón de veces, no tiene desperdicio. Es de apoyo al Presidente, porque lo respeta mucho a él".

En cuanto a las críticas a los funcionarios, dijo: "Hay unos cuantos funcionarios que a mí tampoco me gustan, yo también se lo dije a él. Ella también se lo habrá dicho, que va a haber cambios, seguramente lo hablará con él".

Por último, concluyó: "Me parece que el Presidente tuvo que tomarse un tiempo para darse cuenta que estuvo tratando con el enemigo. Que no son opositores, no hay acá una oposición: es la enemistad y el odio contra el peronismo, el kirchnerismo, contra Cristina. Porque ahora como no está Eva está Cristina. Y no pueden, porque más la ensucian y más crece".

