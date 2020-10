Ernesto Tenembaum: "Grabois le impone su agenda al Gobierno y lo complica mucho"

El conflicto que se ha suscitado alrededor del campo de la familia Etchevehere ha colocado al Gobierno en una situación realmente muy, muy delicada.

A ver, se trata de un conflicto o una pelea por una sucesión, por una herencia en la cual una de las partes, la hija menor Dolores, no está conforme con la herencia que recibió y decide instalarse, ingresar al campo que ella considera con justicia o sin ella, su casa.

El problema está en que en el momento que crecen lo hace acompañado de 100 militantes de Juan Grabios y que es un dirigente bastante importante del Frente de Todos, que es el partido que gobierna la Argentina.

Entonces cabe hacerse la pregunta: ¿El gobierno está detrás de esto? ¿El Gobierno sabía y apoyó?. Esa pregunta tiene dos posibles respuestas. Sí y no. Si la respuesta es sí, estamos ante la situación política nueva. Es decir, se trataría de un gobierno que cree que si hay un conflicto dentro de la familia por un inmueble, tiene acuerdo de uno de los sectores de ese conflicto, puede mandar a militares militantes perdón y ocupar ese inmueble, sea un campo, sea un hotel o un departamento, sea lo que fuere. Sería una especie de reforma agraria o de distribución propietaria, extraña, exótica. Nunca ocurrió, pero en todo caso estaríamos ante ese problema.

Yo creo que eso no es así. Creo que el Gobierno no está en eso. Qué es lo que el Gobierno está articulando, un difícil acuerdo con el sector agropecuario, que hace poco le bajó las retenciones, que lo necesita porque sí, porque provee dólares y la Argentina no tiene dólares y esto le cae mal.

Entonces, en ese caso estamos ante una situación en que un dirigente de tercera, de segunda o tercera línea: Grabois le impone su agenda al Gobierno y es una agenda que lo complica mucho, lo complica respecto del acuerdo que está tratando de llegar con el sector agropecuario, pero además lo complica porque es un sector que viene de largos años de desencuentro con el kirchnerismo y es muy sensible ante cualquier provocación y entonces puede provocar una movilización gigantesca en contra del Gobierno. Esto ya se vivió.

¿Cómo se resuelve la situación? Se resuelve con un gesto de autoridad. El gobierno tiene el derecho a decirle a sus militantes que todo caso, antes de producir hechos que son muy traumáticos, muy polémico, muy controvertidos y que le complican su propia agenda, tienen que consultar y si lo hacen sin consultar, tienen que desandar el camino. En todo caso, que Dolores Etchevehere, si gana la pelea judicial se quede y que la justicia entrerriana proteja sus intereses, pero no los militantes de gobierno.

La pregunta es: ¿tiene el gobierno esa autoridad? ¿Puede Alberto Fernández o Cristina Kirchner decirle a Grabois: "Mira, esto no corresponde, no nos consultarte, no es lo que estamos tratando de hacer, nos complica mucho"? Porque si la tiene, debe ejercerla. Y si no la tiene, estamos en un problema que el coronavirus el problema solita y el problema económico se le agrega ese problema que para un país es muy tremendo la falta de autoridad, ojala tenga y ojalá pueda ordenar el conflicto y salir antes de que sea tarde.