Hebe de Bonafini con todo contra Grabois: "Me parece un tipo bastante desagradable"

Luego de su polémica propuesta de una reforma agraria, el dirigente social Juan Grabois fue el blanco de varias críticas desde todos los sectores. Ahora se sumó la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que criticó en duros términos al líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y señaló que le parece "un tipo bastante desagradable".

"No me gustan las personas que tienen clientes en vez de compañeros", disparó Bonafini sobre el dirigente social y, en relación a la protesta en el centro porteño que terminó en un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, agregó: "Es muy triste sacar a la gente a la calle con los niños, los cochecitos, a las 5 o a las 7 de la mañana, hacerlos caminar, traerlos bajo el agua, la lluvia. A mí no me parece bien para después darle una bolsa de comida".

Grabois respondió a las críticas a su propuesta de reforma agraria: "Apelan al miedo porque no tienen argumentos"

En declaraciones a la radio AM 530, la titular de Madres de Plaza de Mayo cuestionó el rol de Grabois en las últimas protestas y evaluó: "Me parece que a la gente hay que enseñarle a pedir trabajo. Yo hablo con las personas que vienen a esas marchas porque pasan todas por acá y muchos no saben para qué vienen".

En esa línea, la titular de Madres de Plaza de Mayo agregó: "Hablo con las personas que vienen a esas marchas, porque pasan todas por acá, y no saben para qué vienen, mucha gente no sabe. Casi todos vienen por la promesa de la bolsa de comida".

"Detrás de esa movilización hay una indolencia de los que no pasan hambre, de los que nunca supieron lo que es el barro y lo que es no comer de verdad, no se puede jugar con eso", agregó Bonafini, aunque evitó opinar sobre el acompañamiento de Grabois al Frente de Todos que encabezan el candidato presidencial Alberto Fernández y la ex mandataria Cristina Kirchner.

Al respecto, señaló: "A mí no me importa, las relaciones de Grabois no me interesan y no voy a juzgarlo por las relaciones que tiene. Me parece que es un caradura".

