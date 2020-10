Grabois encabezó una marcha en La Rural: "Etchevehere es un usurpador profesional"

El dirigente social Juan Grabois encabezó este lunes 26 de octubre una marcha frente al predio de La Rural en el barrio porteño de Palermo para respaldar el Proyecto Artigas que impulsa junto a Dolores Etchevehere, quien mantiene una disputa judicial por esas tierras en Entre Ríos con sus hermanos.

Una importante cantidad de manifestantes se concentran desde las 16 bajo el lema "Yo banco el Proyecto Artigas". La protesta se llevaba adelante tanto en la sede de la Sociedad Rural Argentina, ubicada en Avenida Sarmiento 2704, en el barrio porteño de Palermo, como también en Estancia Casa Nueva, en el acceso a Santa Elena, en Entre Ríos.

En Buenos Aires, el orador principal fue Grabois quien dejó fuertes acusaciones contra el ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere: "No estamos acá solamente porque Luis Etchevehere, mafioso, corrupto, un ministro de Agricultura de Macri que aplastó a los campesinos, a los chacareros y pequeños productores, es un usurpador profesional".

"El proyecto comenzó con una mujer que había sido abusada de todas las maneras posibles por sus tres hermanos, la despojaron de todos sus bienes, le habían sacado su trabajo como periodista cuando vaciaron el principal medio de comunicación de Entre Ríos, la dejaron prácticamente en la calle con sus hijos, le robaron todo, pero no le robaron la dignidad", expresó sobre Dolores.

En esa línea, siguió: "Esa mujer vino a buscar en los movimientos populares para enfrentar a la familia más poderosa de Entre Ríos, la familia Etchevehere". Además, acusó a Etchevehere de haber cometido delitos relaciones a la "narcocriminalidad".

"Dolores vino a contarnos la verdad, donde un ministro de la nación había realizado todo tipo de maniobras delictivas que van desde la narcocriminalidad, cómplice de Sergio Varisco, intendente de Paraná, preso por narco, delfín político de Etchevehere y Macri, mandaba la droga que llegaba de Paraguay hasta sus puertos privados en Paraná para llevarla a Rosario y regar de sangre las villas de Rosario donde mataron a tantos compañeros por el narcotráfico".

Marcha en apoyo al Proyecto Artigas frente al predio de La Rural. FOTO: Twitter @barricadatv

Grabois también apuntó contra la Sociedad Rural y el predio en el barrio de Palermo al que consideró que está "usurpado por la entidad". "Estamos frente al predio del estado nacional que tiene usurpado la Sociedad Rural", dijo.

"Un gobierno arrodillado por el poder de la oligarquía se lo regaló a la Sociedad Rural y fueron condenados. Los grandes empresarios que siempre se salvan el pellejo siguen libres y siguen usurpando el lugar pese a que el gobierno a finales del mandato de Cristina Kirchner revocó esa venta y sigue durmiendo en algún despacho judicial, este lugar que debería ser de todo el pueblo argentino", agregó.

La protesta también se llevó adelante en Entre Ríos. FOTO: Pablo Cuarterolo

Por último, concluyó: "No es el hilo que ellos quieren vender en los medios como si fuéramos una suerte de conspiración que quieren ir por la propiedad privada, los Etchevehere no respetan ninguna propiedad privada que no sea la suya, y su propiedad privada la construyeron robándole la propiedad privada a otros, robándole la propiedad al Estado, esclavizando".

Apoyo a Dolores en Estancia Casa Nueva, en el acceso a Santa Elena, en Entre Ríos. FOTO: Pablo Cuarterolo

EuDr CP