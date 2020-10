Caso Etchevehere: tras un banderazo, la causa pasará a un nuevo juez

El conflicto familiar de los Etchevehere sumó un nuevo capítulo esta semana con un cambio de juez. Raúl Flores, que había ordenado medidas cautelares en favor de Dolores Etchevehere —acusada por sus hermanos de ocupar la estancia "Casa Nueva" junto a su abogado, Juan Grabois, y el llamado "Proyecto Artigas"—, fue removido de la causa. La decisión fue tomada por el Poder Judicial de Entre Ríos luego de que Miguel Pagliotto, representante legal de Luis Miguel Etchevehere, recusara a Flores.

Ahora, la causa pasará a los Tribunales de Paraná, donde intervendrá un juez de apelación designado por sorteo, según informó el diario local El Entre Ríos. Este magistrado deberá revisar o ratificar la decisión inicial del juez Flores de no hacer lugar al desalojo reclamado por los hermanos Etchevehere.

Antes de ser recusado, el juez Flores había convocado a una audiencia familiar para este domingo 25 de octubre, que quedó suspendida tras el planteo de Pagliotto. Los hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego no asistieron a la convocatoria, mientras que del otro lado se presentaron Lisandro Mobilia y Daniela Verón, integrantes de la defensa que encabeza Grabois.

Familia Etchevehere: Juan Diego, Leonor y Luis Miguel. Foto: Pablo Cuarterolo.

La decisión judicial se tomó luego de un "banderazo federal" convocado por "Chacareros autoconvocados" en defensa de Luis Miguel Etchevehere y contra la "toma ilegal" de Dolores y Grabois. "No nos van a doblegar las mafias. No le tenemos miedo al Estado, no le tenemos miedo a Grabois, no le tenemos miedo a Cristina Kirchner, porque tarde o temprano la verdad triunfa", proclamó Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agricultura de Mauricio Macri, durante la protesta.

El exfuncionario anticipó que van a "estar en la puerta del campo hasta que la Justicia los saque", y sostuvo: "Esto no es un tema de la familia, esto es lisa y llanamente un delito cometido por delincuentes". "No está asumiendo la responsabilidad el gobierno provincial, no hemos visto a un sólo funcionario provincial que se haya acercado a saber qué es lo que pasa. No está asumiendo la responsabilidad el Gobierno nacional, que no ha repudiado lo que está ocurriendo", completó.

