Un grupo de funcionarias e intelectuales nucleadas en Mujeres en Red expresaron este domingo 25 de octubre su apoyo a Dolores Etchevehere en el marco de la disputa de los hermanos por más de 2.300 hectáreas en Entre Ríos.

En un comunicado, afirmaron que "Dolores es para Mujeres en Red una portadora del emblema emancipatorio de los feminismos que aran en tierra fértil, que trasuntan la vocación de poder ser, de estar vivas, de poder existir como personas, en igualdad de derechos. Porque si se hubiera cumplido con el inciso 4 de la Ley 26485 de Violencia Económica y Patrimonial, su lucha jamás se habría resuelto sólo como un litigio tribunalicio individual".

En este sentido, sostuvieron que "el devenir emancipatorio de los feminismos atraviesa también el núcleo mismo de quienes han tomado y ocupado el poder real en la Argentina: las familias poderosas en patrimonio y en influencia en nuestro país. Las mujeres que lograron trascender el portón del mausoleo familiar".

Dolores Etchevehere explica qué es el Proyecto Artigas: "Justicia, verdad y reparación"

Y recalcaron que "estando vivas, y aun en pleno uso de sus facultades supieron esgrimir sus derechos en el marco de demandas colectivas". Por último, concluyeron: "Nos conmueve la actitud de Dolores, por esto la acompañamos. Nos alcanza que ella sepa, que millones de oídos, de miradas, de lágrimas, están puestas en que su justa causa sea reconocida.Nuestro apoyo es una gota más en el aguacero que la baña".

El texto lleva las firmas de Dora Barrancos, Claudia Bernazza, Mara Brawer, Gabriela Carpineti, Graciela Craig, Estela Diaz, Aracelli Ferreyra, Carolina Gaillard, Nilda Garré, María Laura Garrigos, Teresa Hernandez, María Higonet, Silvia Horne, Telma Luzzani, Mercedes Marco del Pont, Liliana Mazure, Victoria Montenegro, Graciela Morgade, Blanca Osuna, Judith Said, Adela Segarra, María Seoane, Yamile Socolovsky, Verónica Tenaglia y Patricia Vaca Narvaja.

Disputa

La disputa de los hermanos Etchevehere por más de 2.300 hectáreas en Entre Ríos sigue sumando capítulos. La audiencia convocada este domingo por el juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores, para mediar en el conflicto familiar quedó suspendida luego de que Luis Miguel Etchevehere recusara al magistrado.

Etchevehere denunció que llegaron "más ocupantes ilegales" vinculados a Grabois

La reunión se iba a realizar este domingo a las 9 de la mañana. Sobre este tema Dolores Etchevehere dijo hoy en declaraciones radiales que ella no pensaba concurrir, sino que lo haría su equipo abogados, encabezados por Juan Grabois. "Yo no puedo estar ni a 50 km de esta gente violenta", expresó. "Este conflicto es de orden estructural", agregó la hermana del exministro, que puso en duda que la situación pudiera resolverse en "una asamblea”.

De acuerdo a lo informado, el juez Flores, los que participaron de la convocatoria fueron el fiscal Sobko, la fiscal Bessa y los abogados Lisandro Mobilia y Daniela Verón. "A la misma, sin previo aviso, no se presentó una de las partes convocadas- hermanos Etchevehere-", informaron desde los Tribunales locales, según consignó el medio El Once. Luis Miguel Etchevehere había anunciado desde su cuenta de la red social Twitter esta mañana que no asistiría a la mediación. Según trascendió, él su familia no asistieron tras tomar la decisión de recusar al juez Flores.

