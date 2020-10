Se dilata la resolución judicial del conflicto entre los hermanos Etchevehere

La disputa de los hermanos Etchevehere por más de 2.300 hectáreas en Entre Ríos sigue sumando capítulos. La audiencia convocada este domingo por el juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores, para mediar en el conflicto familiar quedó suspendida luego de que Luis Miguel Etchevehere recusara al magistrado.

La reunión se iba a realizar este domingo a las 9 de la mañana. Sobre este tema Dolores Etchevehere dijo hoy en declaraciones radiales que ella no pensaba concurrir, sino que lo haría su equipo abogados, encabezados por Juan Grabois. "Yo no puedo estar ni a 50 km de esta gente violenta", expresó. "Este conflicto es de orden estructural", agregó la hermana del exministro, que puso en duda que la situación pudiera resolverse en "una asamblea”.

De acuerdo a lo informado, el juez Flores, los que participaron de la convocatoria fueron el fiscal Sobko, la fiscal Bessa y los abogados Lisandro Mobilia y Daniela Verón. "A la misma, sin previo aviso, no se presentó una de las partes convocadas- hermanos Etchevehere-", informaron desde los Tribunales locales, según consignó el medio El Once.

Luis Miguel Etchevehere había anunciado desde su cuenta de la red social Twitter esta mañana que no asistiría a la mediación. Según trascendió, él su familia no asistieron tras tomar la decisión de recusar al juez Flores. “Recién se fueron 10 usurpadores que no regresan más. Vamos a estar en la puerta hasta que salga el último de los ocupantes. Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido", tuiteó el exministro temprano este domingo.

El sábado, el juez Flores había resuelto ampliar las medidas cautelares dictadas al disponer la prohibición de realizar cualquier acto que impidiera el egreso de las personas que se encuentran en el interior de Casa Nueva, habitada por Dolores Etchevehere. Al mismo tiempo, el magistrado había pedido en las últimas horas a las partes que designaran una nómina de seis personas que podrían ingresar y salir del campo para poder llevar alimentos a ese lugar en disputa.

En este marco, los tres hermanos Etchevehere, junto con su madre Leonor Marcial Barbero y un grupo de personas, se instalaron ayer en la puerta del establecimiento e impidieron que el ingreso o egreso de personas y vehículos del predio "Casa Nueva". En referencia a ellos, la hermana del exministro diferenció "dos zonas" en la propiedad. "Una cosa es lo que ocurre sobre la ruta en la entrada del campo y otra cosa muy diferente ocurre adentro", afirmó.

Este domingo, tras la fallida audiencia, Dolores Etchevehere redobló la apuesta y aseguró públicamente que sus hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego "son corruptos" que "no trabajan", sino que "manejan hilos dentro del poder como para acceder a posibilidades de negocios que les den muchísimo dinero a cambio de muy poco".

"Los Etchevehere corruptos son Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego. En mi caso soy muy rigurosa cuando les digo corruptos”, sostuvo. “Esto que está pasando no lo mezclo con los sentimientos. Son dos categorías de pensamiento diferentes. Soy pragmática", subrayó Dolores en declaraciones al programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.

En ese sentido, afirmó que "una cosa es lo que ocurre afuera, en la entrada, y otra cosa es lo que ocurre en el campo mismo, donde estoy yo con todos los integrantes del proyecto Artigas. Adentro estamos trabajando concentrados. El proyecto Artigas está en marcha". Defendida por Juan Grabois, la hermana de los Etchevehere dijo, además, que lo que están haciendo sus hermanos "está caracterizado por la violencia, el patotetirismo, el apriete, la presión".