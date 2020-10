Caso Etchevehere: el juez llamó a una audiencia de conciliación y los fiscales insistieron en el desalojo

El juez Raúl Flores citó a los involucrados en el conflicto por los campos de la familia Etchevehere situados en Entre Ríos a una audiencia de conciliación para mañana, mientras que los fiscales intervinientes apelaron el último fallo e insistieron en el desalojo de la propiedad.

En medio de una escalada de la pelea y una convocatoria de productores rurales a una protesta, el magistrado propuso que las dos partes en conflicto designen a seis personas cada una para entrar y salir libremente de la estancia "Casa Nueva", en tanto que convocó a una audiencia para este domingo a las 9:00.

Así lo confirmó en declaraciones a la señal TN el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, quien junto a su madre y dos de sus hermanos accionó judicialmente contra su hermana Dolores, por haber donado una parte de una propiedad familiar a una agrupación social ligada al dirigente Juan Grabois.

in embargo, paralelamente los fiscales que intervienen en la causa, Oscar Sobko y María Constanza Bessa, apelaron el fallo de Flores del viernes pasado para insistir en el pedido de desalojo de la propiedad que hizo Etchevehere, junto a sus hermanos y su madre.

Etchevehere denunció que llegaron "más ocupantes ilegales" vinculados a Grabois

Respecto de la resolución del juez, el ex funcionario y ex titular de la Sociedad Rural indicó que "hay una propuesta por parte del juez" con "sugerencias de tipo formal" y que "el abogado la está analizando", tras lo cual señaló: "La buena noticia es que toda esta gente que está afuera no va a entrar al campo".

De esa manera el ruralista se refirió a las personas que se acercaron este sábado a la estancia ubicada en la localidad de Santa Elena, provincia de Entre Ríos, para sumarse al Proyecto Artigas, el emprendimiento agroecológico para el cual Dolores Etchevehere cedió el terreno en disputa.

Sin embargo, el ex funcionario se mostró molesto por la audiencia convocada por el juez Flores, al afirmar que "no se puede negociar y convivir con usurpadores" y agregó: "Naturalizar una toma no está en nuestro espíritu".

"Acá adentro hay 100 delincuentes que están tomando por la fuerza", sostuvo Etchevehere y señaló: "Es disparatado ponernos en plano de igualdad a propietarios y usurpadores. El juez nos manda a convivir pero ¿cómo vamos a convivir con usurpadores?".

Dolores Etchevehere denunció que sus hermanos pusieron un candado en el campo en disputa

En este sentido, subrayó que "esto no es un country, es una sociedad anónima, con socios constituidos en un directorio y los que están adentro son usurpadores".

Etchevehere había advertido más temprano, tras el fallo del juez que pidió medidas de protección para Dolores y desestimó el reclamo de desalojo, que se había acercado más gente para ingresar al predio y se apostó en el lugar para impedirlo.

Por su parte, su hermana Dolores y el Proyecto Artigas presentaron una denuncia contra el ex funcionario por "privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada", por haber colocado "cadenas sobre la puerta de ingreso" al campo y pidieron su detención.

