Hebe apuntó a los políticos ricos pero perdonó a CFK: "Es la única que no tiene millones"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó a los políticos con mucho patrimonio, pero lo curioso fue que sacó a la vicepresidenta Cristina Kirchner de ese grupo. "La única que no tiene millones es Cristina", aseguró.

"¿Por qué no se les puede sacar ni un peso a los que tienen mucha plata? Cuando entran a ser funcionarios, no digo todos pero la mayoría, y a la única que la han acusado de tener millones, que no tiene, es a Cristina. Que ha vivido siempre como dice, nos han demostrado cómo se hace para vivir", expresó la referente de derechos humanos en un discurso online.

En esa línea, siguió: "Esto tiene que ver con lo que le han hecho a Cristina. Han excavado la Patagonia para encontrar las cajas fuertes guardadas de Cristina, ¿dónde estaban? Y la siguen acusando".

Bonafini también deslizó una crítica al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. "La comida no llega, no creo que la gente salga a hacer ollas populares si la comida no llega. ¿A dónde está la plata que le dan a Arroyo?", dijo.

"La comida está cada vez más cara. El Gobierno no puede frenar lo que equivale un kilo de queso, que es un elemento básico y tenemos millones de vacas en el campo. La comida no es una mercancía, pero acá sí lo es, si no tenés plata no comés. Los que tienen jubilación o almuerzan o cenan", expresó.

En su última declaración jurada de 2019 ante la Oficina Anticorrupción (OA), Cristina Kirchner declaró tener en total un patrimonio de $ 9.761.186. Según informó, solo tiene una caja de ahorro en pesos y dinero en efectivo.

Cuando avanzaron los juicios por supuesta corrupción en su gestión, en marzo de 2016, la ex presidenta decidió pasarle todos sus bienes en partes iguales a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Antes de eso, al dejar la Casa Rosada en 2015, la declaración jurada de Cristina era de $ 77 millones provenientes de 25 propiedades y acciones en tres empresas como Los Sacues y Hotesur.

