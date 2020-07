La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por haberse solidarizado con el jubilado Jorge Adolfo Ríos, que mató a un ladrón en la localidad bonaerense de Quilmes. "Me siento un poco preocupada, un poco mucho, porque parece que Berni tiene el mismo pensamiento" que la ex titular de la cartera de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, expresó la militante, que además calificó a la exministra de Seguridad como "una basura".

En la última versión virtual de la tradicional "ronda de los jueves" de las Madres de Plaza de Mayo, la defensora de los derechos humanos expresó que si bien el jubilado de 71 años es considerado como un "pobre hombre", "la cuestión es que al pibe lo mató en el piso, lo remató, lo pateó, porque había un señor que pasó que cuenta todo ahora", en alusión al testimonio de un supuesto testigo.

"Entonces, me parece que Berni no puede pensar... yo quiero saber, yo me pregunto si piensa igual (que Bullrich), porque los escuché hablar y parece que piensan lo mismo", expresó Bonafini, en referencia a las declaraciones de la dirigente macrista en defensa del accionar el jubilado.

En este sentido, agregó: "A Patricia Bullrich le podemos decir que está, como le dijo uno, con una copa de malbec en la mano; yo le puedo decir que está metida dentro de un barril de tinto, pero Berni está lúcido". Así, la titular de Madres se sumó a los dirigentes oficialistas y opositores, como Leandro Santoro y Diego Valenzuela, que chicanearon a la presidenta del PRO por su supuesto consumo etílico.

El jubilado que mató al ladrón está detenido en su casa y amenazado

"Eso que estemos justificando que te maten en el piso y después digamos, 'el jubilado', para que le dé lástima y... a mí me preocupa. No me preocupa que lo diga la Bullrich, que ya sabemos que es una basura, pero resulta que Berni parece que piensa igual", insistió Bonafini.

"Ojalá Berni me escuche y me conteste; me daría mucha preocupación que piense igual que la Bullrich", dijo la titular de Madres de Plaza de Mayo, al opinar sobre el caso policial que tiene como protagonista a Ríos, que mató a balazos a un ladrón identificado como Franco Moreyra e integrante de una facción de la barra brava de Quilmes en esa localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires tras un asalto sufrido en su casa.

