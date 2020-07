Diego Valenzuela: "Me parece mal cuando desde skype y con un malbec se opina de todo"

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, hablo sobre la interna que vive Juntos por el Cambio de su relación con Alberto Fernández y sus reuniones con Santiago Cafiero y Wado de Pedro para enfrentar la crisis generada por la pandemia.

El funcionario bonaerense afirmó: "Tenemos una responsabilidad que es gobernar y eso nos define. Tenemos una manera de trabajar menos opinadora y más práctica y tenemos que dialogar. El que tiene un liderazgo partidario le habla al electorado, nosotros tenemos que gobernar", dijo. "A Alberto lo conozco hace años, si le va bien a él nos va bien a todos. Y el año que viene competiremos como corresponde", declaró.

A la hora de hablar sobre la interna del PRO y las convocatorias a movilizaciones que se realizan a través de las redes sociales, Valenzuela fue muy duro: "Que se alienten movilizaciones democráticas no me parece mal. Sí me parece mal cuando alguien desde su casa desde skype y con una copa de malbec opina de todo", sostuvo.

La frase pareció un tiro por elevación a Patricia Bullrich, una de las representantes del "ala dura" del partido opositor, aficionada a las redes sociales, y que suele apoyar los banderazos contra el Gobierno de los últimos meses.

Diego Valenzuela, intendente PRO: "Va a conducir Alberto y no Cristina"

En declaraciones a "Ahora Dicen", conducido por Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino en Futurock.FM, el intendente de Tres Febrero se refirió también al coronavirus: "Hoy llegó el pico y nos desafía en el equilibrio entre salud y trabajo. Ayer hice un zoom con peluqueros, hicieron un gran trabajo para estar preparados", relató. Y aseguró: "No me asusta, me preocupa. "Hay que aprender a convivir con el virus. Sin vacuna no queda otra que convivir con el virus",

Sobre su vìnculo con el Gobierno, sostuvo que: "Hay buen diálogo con Axel (Kicillof). Tengo algunos disensos en cómo se reparte el dinero, creo que todo lo que llega de Nación debería ser coparticipable", pidió. "Me preocupa la inseguridad, y los idas y vueltas entre Nación y Provincia. Está subiendo el delito, es una realidad. Estamos llegando a los niveles de inseguridad pre pandemia y en ese contexto no tener coordinación entre Nación y Provincia no es bueno", concluyó.

FeL/FF