"Yo no nací para asesinar a nadie, no soy un delincuente", aseguró el jubilado que mató al ladrón

El jubilado de 71 años que mató a un ladrón en Quilmes rompió el silencio y dijo que no nació "para asesinar a nadie" y que no es "un delincuente", mientras permanece cumpliendo arresto domiciliario, acusado de "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego".

Jorge Adolfo Ríos sostuvo en declaraciones radiales: "Si me preguntás cómo me siento: me siento mal, yo no nací para matar a nadie, pero tampoco para que me entren tres veces en la misma noche", en referencia a los robos que, según dijo, sufrió en su casa de Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires.

Patricia Bullrich y Sergio Berni defendieron al jubilado que mató al ladrón

"¿Con qué intención quería venir esta gente? ¡Cinco personas!", enfatizó Ríos, que está detenido con arresto domiciliario después de matar a un ladrón en la madrugada del sábado pasado.

El jubilado fue imputado por el fiscal Ariel Rivas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, por el delito de "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego", tras haberle disparado y quitado la vida a Franco Martín Moreyra, de 26 años.

Ríos dijo que durante el robo pensó "mil cosas", incluso que lo podían a llegar a tomar de rehén e insistió: "Yo no soy un delincuente".

HV / NA / DS