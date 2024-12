Los abogados de la familia de Lara Fernández, la joven de 17 años que fue asesinada en el año nuevo de 2022 para robarle el celular en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, anticiparon que apelarán la condena por homicidio en ocasión de robo contra los imputados Cristian Maidana, Alan Benjamín González y Nicolás Strassera.

La decisión fue confirmada por la madre de la víctima, Laura, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. La mujer explicó que los asesores legales de la familia buscan que los responsables del crimen reciban prisión perpetua por homicidio criminis causae.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En principio, Maidana fue sentenciado a 20 años de prisión, González a 24 años y Strassera a 21. Los tres fueron encontrados culpables en noviembre de este año por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de la ciudad donde ocurrió el crimen.

En paralelo, la mujer explicó que la familia de Hugo Domato, el jubilado de 70 años asesinado el 2 de febrero de 2022 en La Matanza por González, también recurrirá el veredicto que fue dictado por el mismo Tribunal de Lomas de Zamora. La Justicia determinará entre febrero y marzo si emite una nueva sentencia. En el juicio, los acusados fueron condenados por ambos casos.

"Por un momento creí que les daban la pena máxima. Me entusiasmé, me ilusioné. Ahora los jueces por ahí empatizan y se dan cuenta de que estos delincuentes no pueden andar por la vida matando gente. Tienen que ser justos", manifestó la mujer en diálogo con la agencia.

Detuvieron al principal sospechoso del asesinato de la enfermera en La Matanza

La madre de la víctima expresó que la Justicia le pareció una "porquería" al no aplicar el artículo 80 inciso 7 del Código Penal (homicidio crimis causae) y agregó: "Estoy decepcionada con los jueces porque siento que les faltaron huevos o tenían miedo de dictar la perpetua".

"Tienen la oportunidad de revertir su decisión", remarcó la mujer en referencia a los jueces que dictaron la sentencia sobre el caso de su hija y concluyó: "Le recomendé a mi hija de 12 años que cuando se reciba, agarre sus cosas y se marche de este país. Acá ya no se puede vivir más".

El crimen de Lara Fernández

El hecho ocurrió el 1 de enero de 2022, cuando Lara y sus amigos celebraban el año nuevo y fueron sorprendidos por cuatro asaltantes en el cruce de las calles Falucho y Olmos, en Lomas de Zamora.

Los ladrones arremetieron contra los jóvenes para robarles los celulares. La joven se negó y uno de los agresores la golpeó en la nuca con un arma y luego la mató de un disparo.

Cristian Maidana, uno de los asaltantes, fue detenido en primera instancia. Luego cayeron González y Strassera. Por este último, el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos para quien aportara información útil sobre su paradero. Finalmente, lo arrestaron en mayo de 2023, ya superado el año del crimen.

Respecto del menor, tenía 15 años al momento del hecho y fue aprehendido en marzo de 2022. Pero seis meses más tarde, en septiembre de ese año, se fugó del instituto de menores "El Castillo". Lo recapturaron en enero de 2023, pero volvió a escaparse, esta vez del instituto Legarra. Finalmente, fue puesto en manos de la Justicia Correccional Juvenil.

AS.