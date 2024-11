La Justicia declaró culpables este martes a los tres acusados por el crimen de Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada el 1° de enero de 2022 en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, cuando se resistió a un robo.

Así lo confirmó a Noticias Argentinas Laura, la madre de la víctima, quien aseguró que Cristian Maidana, Alan Benjamín González y Leandro Nicolás Strassera fueron hallados responsables por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de esa ciudad por ser considerados coautores del delito de homicidio criminis causa.

Un cuarto implicado en el robo seguido de muerte era menor de edad en el momento del hecho y su proceso penal se encuentra desde entonces en la Justicia de Responsabilidad Juvenil.

Durante el juicio también se enmarcó el crimen del jubilado Hugo Domato, quien fue asesinado durante un robo en La Matanza días después del caso de Fernández. Por este caso está imputado González y a otro de los acusados, Strassera, también se lo vincula con hechos delictivos cometidos en banda en Avellaneda.

"En ambos eventos pudo demostrarse la existencia de un plan común", detalló la fiscal, quien además sumó que salían a delinquir y que cuando se presentaba alguna dificultad era el menor quien disparaba debido a que "sabían que no iba a ser condenado ni por robo ni por homicidio".

La Fiscalía solicitó que les fuera aplicada la carga plena: prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego, por su comisión en poblado y en banda y por la participación de un menor de edad, en coincidencia con la querella integrada por los abogados que representan a la madre de Lara y a la familia de Domato.

Por su parte, la defensa pidió que fueran sentenciados por robo calificado por el empleo de arma en poblado y en banda.

De esa manera, el Tribunal Oral N°5 los consideró culpables de tres hechos. Al respecto, Maidana, González y Strassera fueron condenados por el crimen de Lara; mientras que a González también lo sentenciaron por el asesinato de Domato y a Strassera por dos robos.

Los fundamentos y las penas contra los hombres se darán a conocer el próximo lunes 25 de noviembre. Si bien en ambos casos de homicidio el que gatilló fue el adolescente, que no está siendo juzgado en este proceso, la planificación previa y la división de los roles podría ser clave para condenar a todos como coautores y que reciban la condena máxima.

De igual manera, los tres imputados van a recibir una pena alta por tratarse de delitos graves, a lo que se suma que fueron varios hechos. Sin embargo, resta conocer si el Tribunal podría considerar una condena por homicidio en ocasión de robo, lo que significaría una sentencia de 10 a 25 años.

"Me preocupaba que no se pudiera demostrar la autoría. Sabíamos que González era el culpable, pero teníamos miedo de que por cuestiones técnicas no lo dieran por probado y no se haga justicia. Esto es tratar de que no le siga arruinando la vida a otras personas, si no nadie tiene su merecido y andan por la calle matando gente porque sí", manifestó Gabriela Domato, la hija de Hugo, según consignó Clarín.

Laura, la madre de la adolescente, coincidió con la mujer: "Mi alivio es saber que no van a matar a nadie más, porque a Lari no me la devuelve nada". "Verlos te revuelve el estómago, cuando declaré los vi y me revolvieron las tripas porque sabía que ellos habían matado a mi hija. Lo que más me duele es que a Lari le tengo que llevar flores al cementerio y a ellos sus papás los pueden ir a visitar a la cárcel", expresó.

"Mi alivio sería perpetua, sería un alivio saber que por 35 años no van a lastimar a nadie más. No me quiero entusiasmar con la perpetua pero es lo que espero", sentenció.

El crimen de Lara Fernández

El hecho ocurrió el 1° de enero de 2022, cuando Lara y sus amigos celebraban el año nuevo. Fueron sorprendidos por cuatro asaltantes, en el cruce de las calles Falucho y Olmos, en Lomas de Zamora.

Los ladrones arremetieron contra los jóvenes para robarles los celulares. La joven se negó y uno de los agresores la golpeó en la nuca con un arma y luego la mató de un disparo.

Cristian Maidana, uno de los asaltantes, fue detenido en primera instancia. Luego cayeron González y Strassera. Por este último, el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos para quien aportara información útil sobre su paradero. Finalmente, lo arrestaron en mayo de 2023, ya superado el año del crimen.

Respecto del menor, tenía 15 años al momento del hecho y fue aprehendido en marzo de 2022. Pero seis meses más tarde, en septiembre de ese año, se fugó del instituto de menores "El Castillo". Lo recapturaron en enero de 2023, pero volvió a escaparse, esta vez del instituto Legarra. Finalmente, fue puesto en manos de la Justicia Correccional Juvenil.

El caso de Hugo Domato

Hugo Domato, de 70 años, fue herido de un disparo en la cabeza al resistirse a entregar su auto a un grupo de asaltantes, cuando llegaba a su casa junto a su mujer en la localidad de González Catán, en La Matanza.

El hecho ocurrió en el cruce de Jáchal y Juan Pío Gana. A Domato lo hirieron de un balazo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Zonal General de Agudos Simplemente Evita de Villa Dorrego, donde ingresó con signos vitales, pero finalmente, murió.

