Homicidio: asesinaron a balazos a una mujer en Córdoba

Una mujer, de 39 años, fue asesinada a balazos cuando quiso evitar que le incendiaran su automóvil en barrio Las Flores II de la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió esta madrugada en la esquina de calles Filiberto de Mena y Luis Agote en la zona oeste de la capital cordobesa.

El alumno que subió fotos de compañeras a un sitio porno fue imputado por lesiones graves, cuya pena llega hasta los 10 años de prisión

Homicidio

La mujer, madre de tres hijas, se encontraba en el interior de su vivienda cuando le avisaron que un hombre había provocado un incendio en su vehículo Renault 12.

Inmediatamente salió del domicilio para evitar que le quemaran el auto y fue atacada a balazos por el agresor, que luego se fugó.

La mujer fue trasladada por su pareja hasta el Hospital Eva Perón de la ciudad de Córdoba, donde confirmaron el deceso.

En el lugar del crimen se incautó un bidón de combustible que fue hallado junto al automóvil incendiado, según informó Cadena 3. Por el momento no hay detenidos por el homicidio.

Estafas en Alta Gracia: los administradores de Dream Team se desvinculan del caso y niegan ser responsables del fraude

El testimonio de la hermana de la víctima

"El chico este empezó a disparar y mi hermana salió a ver. Estaba durmiendo mi hermana y mi mamá le avisá: ´Te están quemando el auto. Salieron afuera y cuando ella se asoma, el chico estaba disparando y le pegaron en la cabeza y el otro en el cuello", contó la hermana de la mujer.

Al ser consultada sobre quién era el agresor respondió: "La verdad que no sé. No puedo decir más nada porque no sé nada".

"Apareció un auto, mi cuñado la subió a un auto y se fue", precisó en declaraciones a Mitre Córdoba al referirse cómo fue el traslado hasta el Hospital Eva Perón.

"Tiene tres hijas. Ella no salía de su casa. Tiene una nena de tres años. Ella era ama de casa. La familia está destruida", concluyó en su relato.