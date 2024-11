Una mujer intentó matar a su hijo discapacitado porque "no podía cuidarlo"

Una mujer de 82 años está detenida en la provincia de Mendoza por intentar matar a su hijo discapacitado porque “no podía cuidarlo”. Tras ser evaluada por peritos psiquiatras, se informó que es imputable, motivo por el cual fue acusada por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

El Ministerio Público Fiscal de la provincia anunció en un comunicado que el miércoles 30 de octubre una mujer comenzó a ser investigada por dispararle a su hijo autista de 52 años.

De acuerdo a las fuentes, los efectivos entrevistaron a la agresora y allí les manifestó que “ya no se sentía capaz de cuidar a su hijo debido a su avanzada edad”.

La mujer fue derivada al Cuerpo Médico Forense, donde se le realizaron pericias físicas y psiquiátricas en las que se logró constatar que estaba en estado mental normal.

“La mujer no se encuentra comprendida dentro de las previsiones del artículo 34 inciso I del Código Penal, por lo que es imputable”, informaron. Dicho artículo establece que “no son punibles el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones”.

De este modo, la acusada se encuentra detenida con prisión domiciliaria, bajo supervisión de una persona guardadora, quien deberá asegurar el cumplimiento efectivo.

Acerca de la víctima, se encuentra internada en estado crítico en el hospital Central tras recibir dos disparos, uno en la sien y otro en el abdomen.

Amelia Giménez, una vecina de la familia, se mostró consternada y sorprendida por la noticia. “Lo que ha hecho esa mujer por ese chico no tienen idea. Vivía para él”, reconoció en declaraciones al Canal 9 de Mendoza, aunque agregó que la víctima “llevaba una semana muy sacado”.

“Yo creo que los remedios no le estaban haciendo efecto y su mamá lo último que me me dijo es que lo iba a internar”, contó.