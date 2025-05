Ángel Rossi, el socio de Belgrano que formará parte del Cónclave y puede ser el nuevo Papa

Desde las tribunas del remodelado Gigante de Alberdi, dos curas del Arzobispado de Córdoba le compartieron una foto al cardenal Ángel Rossi, confeso hincha del Club Atlético Belgrano, el 12 de abril de 2023.

La dupla sacerdotal apeló al mensajero del teléfono celular para pasar revista de su presencia en la reinauguración del Estadio Julio César Villagra, tal vez para justificar el faltazo a algún compromiso de último momento o simplemente con el objetivo de despertar una sana envidia en el titular de la Iglesia Católica de Córdoba.

La respuesta no se hizo esperar: “Muchachos, yo también estoy en la cancha. ¿Por qué no me avisaron que iban a venir, así los hacía entrar conmigo al palco?”. Invitado por la comisión directiva que preside Luis Fabián Artime, Rossi presenció aquella noche en vivo y en directo la victoria 2-0 del Pirata ante Huracán de Parque Patricios, y celebró como un hincha más los goles de Ulises Sánchez y Lucas Diarte.

“El cardenal es muy hincha del club, además de una gran persona. Lo hemos invitado a varios eventos; y cuando quiere asistir a la cancha, nos avisa y tiene su lugar asegurado”, comentó Marcelo Carranza, vicepresidente 2° de Belgrano.

En la previa del partido, el prelado cordobés recibió su carnet de socio honorario de la ‘B’. “Se trata de un carnet representativo, que le damos sólo a ciertas personalidades, como el caso de los veteranos de Malvinas que son hinchas de Belgrano”, explicó Marcelo Carranza, vicepresidente 2° de la institución. “El cardenal es muy hincha del club, además de una gran persona. Lo hemos invitado a varios eventos; y cuando quiere asistir a la cancha, nos avisa y tiene su lugar asegurado”, puntualizó el directivo.

ROSSI Y FRANCISCO. “Fue un Papa de gestos y palabras fuertes”, aseguró el sacerdote cordobés en alusión al fallecido Sumo Pontífice, quien lo creó cardenal en 2023. /// CEDOC PERFIL

Rossi (66) es uno de los cardenales electores que participarán del cónclave que resolverá la sucesión del Papa Francisco en el Vaticano. Junto a otros tres representantes argentinos -Vicente Bokalic Iglic, Mario Poli y su comprovinciano Víctor Manuel Fernández- el jesuita de La Docta será uno de los 136 sacerdotes que tendrán derecho a voto y también la posibilidad de ser elegidos como el Sumo Pontífice número 267 de la historia.

“Bien celeste”

“La simpatía de Rossi por los colores de Belgrano (“una decisión, no una imposición”, declaró alguna vez) tiene que ver la cercanía de su casa natal con el estadio de la calle Arturo Orgaz. “Nací en Alberdi, por eso soy bien celeste”, comentó en una entrevista con Radio María. “Seguramente me acabo de ganar algunos enemigos”, agregó con semblante risueño.

“Ahora me visto de rojo pero no me paso a Independiente; voy a seguir siendo de Belgrano”, expresó, otra vez en tono jocoso, semanas después de que el Papa Francisco lo creara cardenal, el 30 de setiembre de 2023.

En la antesala de aquella ordenación, un periodista de La Voz del Interior registró una imagen de Rossi haciendo el típico gesto del Pirata, en compañía de un hincha de Belgrano. El momento tuvo como testigo presencial al padre Javier Soteras, actual párroco de la Iglesia Catedral y habitué de la platea del Kempes en los encuentros que disputa Talleres.

PAPABLE. Ángel Rossi, en la misa exequial por el Papa Francisco que se realizó el 26 de abril en la Plaza de San Pedro. El cardenal cordobés participará esta semana en el cónclave que elegirá al nuevo Santo Padre. /// ARQUIDIÓCESIS DE CÓRDOBA

“Esperemos que no haya un cambio brusco y que aquel que suceda a Francisco tome su legado”, refirió respecto al cónclave el Arzobispo Rossi, quien está instalado en el Vaticano desde hace varios días. Anteriormente, consultado sobre sus chances de suceder a Jorge Bergoglio, había respondido con menos formalidad: “¿Yo? De Papa frita puedo ir”.

Rossi y Bergoglio, reconocido simpatizante de San Lorenzo de Almagro, compartieron estadía en la Residencia Jesuítica de Córdoba, ubicada en la céntrica calle Caseros de nuestra capital, entre junio de 1990 y mayo de 1992. En ese lapso, Belgrano y el azulgrana porteño coincidieron una vez en el Estadio Córdoba, donde igualaron 1-1 por el Torneo Clausura de la AFA. Dos futbolistas mediterráneos, Gustavo Spallina y Mario Ballarino, marcaron los goles en aquel partido, que se jugó el 26 de abril de 1992.

“UN PAPA DISTINTO, CERCANO, ARGENTINO”. Con esas palabras, Lionel Messi despidió a Francisco, el jefe de la Iglesia Católica más futbolero de la historia. /// CEDOC PERFIL

Habemus Fútbol

No hay dudas de que Francisco fue el más futbolero de todos los Papas. Durante sus 12 años de pontificado, desfilaron por el Vaticano grandes figuras del deporte que él mismo definió como “el más hermoso del mundo”, como Diego Maradona, Lionel Messi y los cordobeses Mario Kempes y Paulo Dybala. Testimonio de ello es el ‘Museo del Fútbol’ que el Papa argentino dejó como legado en la Santa Sede. “Ser de San Lorenzo es parte de mi identidad cultural”, declaró alguna vez.

Benedicto XVI y Juan Pablo II, los antecesores de Francisco en el Trono de San Pedro, también tuvieron sus vínculos con el fútbol.

EL PAPA Y EL KAISER. Antes del Mundial de Alemania, Benedicto XVI recibió en el Vaticano a su compatriota Franz Beckenbauer. /// CEDOC PERFIL

Dos días después del inicio del Mundial de Argentina, el alemán Joseph Ratzinger, por entonces obispo de Múnich, declaró: “Cuando en estos días de junio de 1978 uno echa un vistazo a los periódicos o a los programas de radio y televisión, enseguida se da cuenta de que hay un tema dominante. El fútbol se ha convertido en un acontecimiento global, que une a los hombres de todo el mundo, por encima de todas las barreras, en un mismo estado interior, con sus esperanzas, miedos, pasiones y alegrías”.

Benedicto XVI fue simpatizante del Bayern Múnich, club que lo distinguió como su socio número 100.000. El ex entrenador italiano Giovanni Trapattoni supo contar que hablaba periódicamente con Ratzinger cuando le tocó dirigir al equipo bávaro, entre 1994 y 1998. Por influencia del Papa germano, Trapattoni fue convocado para conducir al seleccionado del Vaticano en un amistoso con fines solidarios que se realizó en 2010.

ENCUENTRO EN ROMA. Gabriel Batistuta y Juan Pablo II coincidieron en un partido que se jugó en el Estadio Olímpico, en octubre de 2000. /// CEDOC PERFIL

Al polaco Karol Wojtyla, que fue canonizado en el papado de Francisco, muchos lo reconocen como ‘El Patrono de los Arqueros’, por su pasado como cuidapalos del MKS Cracovia. Juan Pablo II fue el primer jefe de la Iglesia Católica que asistió como tal a un partido de fútbol. Sucedió el 28 de octubre de 2000, en el estadio Olímpico de Roma, en el marco del Jubileo del Deporte. Aquella vez, el representativo de Italia enfrentó al combinado Resto del Mundo, que tuvo en sus filas a tres argentinos Gabriel Batistuta, Sebastián Verón y el exdelantero de Talleres Aldo Osorio.