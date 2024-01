El dueño del terreno de González Catán, en La Matanza que fue escenario de un violento enfrentamiento que dejó cinco personas muertas el domingo pasado, aseguró que está "aturdido y con miedo". Se trata de Esteban Alejandro Bustos, de 44 años, quien aseguró, además, estar desconcertado por la situación.

El último fin de semana fue violento en la profundidad del Conurbano bonaerense. Un grupo de personas protagonizó un violento enfrentamiento en el marco de una disputa por tierras tomadas. Tierras pertenecientes a una tosquera y que tienen como propietario legal a Bustos, que dijo haberlas comprado en 2021 y que en 2023 las cedió a una familia que las ocupaba hace 17 años.

Durante una entrevista en Infobae, el propietario aseguró: "Estoy desconcertado por la situación. En algún momento pensé en abandonar todo, se estaba poniendo demasiado denso el tema".

Después de contar detalles acerca de la adquisición del terreno ubicado en las afueras de González Catán, en la zona en la que la mancha urbana se termina y arranca la zona rural, el hombre reconoció que "empezó a venir gente a usurpar".

"Los hemos podido sacar casi cuatro o cinco veces. La última vez, que había un comisario de vacaciones, vino esta gente, que ya había intentado entrar al lugar y no salieron más. En ese momento entraron 50 personas, después empezaron a sumarse. Fueron 70, 80, 100 y llegaron a ser 700 familias", dijo durante una entrevista.

Según contó, el terreno tiene 90 hectáreas y está dividido en tres fracciones.

"Donde más está concentrada la toma es un terreno de 40 hectáreas propiedad de otra familia. Ellos eran dueños de todo el campo. Después lo compró un hombre que explotaba la tosquera, que luego falleció. Quedaron las hijas y le vendieron el campo a la persona que yo se lo compré", aseguró.

Cómo llegó a comprar el terreno

Bustos dijo que llegó al terreno mirando opciones en Mercado Libre. Le pareció barato porque estaba cerca del camino del Buen Ayre y, tras comprarlo, proyectó con unos socios avanzar en el desarrollo de un centro recreativo, con piletas y canchas. "Quien me vendió me dijo que habían tenido un solo problema con un casero, pero que no pasaba nada", contó.

Uno de los hombres heridos en La Matanza.

Cuando compró, dijo que contrató a un casero para que viva en el lugar. El hombre se instaló en un container hasta que un día lo llamó para avisarle que habían llegado cientos de personas a instalarse en el lugar.

"Se fue a vivir un viernes y el lunes apareció gente por todos lados. Me llamó y me dijo que había gente marcando los terrenos, que eran como 400. Aparecieron por todos lados. Esa noche voy a la comisaría y cuando llego había un tipo de nacionalidad boliviana queriendo hacer una denuncia por algo que había pasado en mi lugar", recordó.

Eso, explicó, fue el hallazgo de un cadáver adentro de un tambor de 200 litros. "Cuando sucedió eso nos vino el problema como anillo al dedo porque claro aparece el cadáver y va la Policía, justo cuando estaban usurpando y los saca, eran como 400", contó, tras relatar que había sido un caso de asesinato de un jubilado por parte de su hijo.

Su encuentro con Juana Correa

Después de eso, Bustos contó que aparecieron personas diciéndole que no podía ser dueño de su terreno porque se trataba de tierras fiscales. Pero que ofrecieron comprarle una parte: la que lideró las negociaciones fue Juana Correa, prófuga y con pedido de captura, sospechosa de estar atrás del negocio de venta ilegal de tierras que desató el conflicto del fin de semana.

"Yo no entendía nada de esto, vino esta mujer junto a dos chicas y me ofrecen comprarme una fracción de seis hectáreas en una cantidad que eran más o menos 10 millones de pesos a pagar en cuotas", dijo.

Días más tarde las personas volvieron, fueron cerca de 20 familias, que se fueron para un terreno lindero donde ocuparon 40 hectáreas.

"Empezamos a tratar de proteger lo que nos quedaba. Un día metimos una retroexcavadora y casi nos rompen toda la máquina porque ellos querían armar una calle. Tuve que llamar a un tipo complicado para que dejen de avanzar. Se puso jodida la mano. Al final terminaron hablando", agregó.

El domingo, cinco personas murieron tras un feroz enfrentamiento por terrenos.

Durante la entrevista recordó una segunda aparición de Juana Correa. "La mina tiene una soberbia encima que no lo podés creer. ‘Esto es nuestro, tenemos los papeles’, me dijo, no sé de dónde habrá sacado los papeles", afirmó. Así todo, se abrió a negociar y "nunca más me jodieron".



Cuando le consultaron acerca del episodio que tuvo lugar en la tarde del domingo, cuando por una balacera terminaron 5 personas muertas, respondió: "Yo no entiendo el grupo de gente que apareció y arrancó a los tiros. Para mí hay otro tema más de fondo".

Bustos dijo que fue citado a declarar por el fiscal Adrián Arribas, y durante varias horas le contó su versión de los hechos. "Le conté todo lo que pasó. Lo veíamos venir. Hace unos cinco o seis meses a una gente que está cuidaba el campo le entraron armados y empezaron a dispararle al contenedor donde dormían. A mí alguien me dijo que me metí en el negocio de otro. Yo no compré el terreno para vendérselo a esta gente. Era otra la idea. Vi la situación, el lugar era barato y agarré, le di para adelante, pensando que la zona era más tranquila. No tenía idea dónde me metí", dijo.

