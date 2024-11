A Lara Fernández la mataron a los 15 años para robarle el celular: sus asesinos fueron condenados hoy a más de 20 años de prisión

Tres delincuentes fueron condenados a penas de entre 20 y 24 años por el crimen de la adolescente Lara Fernández, cometido en enero de 2022 durante un robo en Lomas de Zamora.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, Cristian Maidana recibió 20 años de prisión, Alan Benjamín González fue condenado a 24 y Leandro Nicolás Strassera a 21 años de cárcel.

Laura, madre de Lara, se expresó en contra: "No lo consideraron homicidio criminis causae, que es lo que pidieron la Fiscalía y la Querella" -que hubiera correspondido perpetua para los acusados-, "sino homicidio en ocasión de robo, que es lo que solicitó la defensa de los condenados".

"No estamos conformes para nada", insistió la mujer, a la vez que confirmó: "Vamos a apelar".

En este contexto, Laura opinó que "hubo justicia, pero no fue justa", aunque "si bien, los años que les dieron no son pocos, era para una perpetua".

"Siento un poco de bronca y tristeza. Parece que tienen que seguir matando personas para que se pudran en la cárcel", lamentó.

"Los jueces no empatizaron o no sé, Lara no será pariente de ellos", cuestionó la mujer, quien se mostró enojada tras el veredicto y agregó: "La verdad es que esto habla más de ellos que de nosotros. Era una banda de cuatro pibes que salían a robar y a matar".

Al mismo tiempo, la madre de la adolescente se preguntó: "¿Quién va a confiar en la Justicia? Después está la gente que hace justicia por mano propia".

Los magistrados consideraron que los tres ladrones son coautores penalmente responsables por el delito de "homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y la intervención de una menor de edad".

Por su parte, González también fue condenado por el crimen de Hugo Domato, un jubilado de 70 años el 2 de febrero de 2022 en el partido bonaerense de La Matanza, y por otros asaltos cometidos.

En tanto, hay un cuarto detenido conocido como "Martincito", que ahora tiene 18 años, pero, como era menor al momento del robo (15 años), su proceso penal se encuentra en la Justicia de Responsabilidad Juvenil.

"Jamás va a ser juzgado", opinó la madre de la víctima. "Él se escapó dos veces del instituto de menores. En la primera, quiso matar a una persona para robarle el auto en San Isidro y fue juzgado en un juicio abreviado a cinco años. Después lo capturaron en Lomas de Zamora a 10 cuadras de mi casa".

"En la segunda vez que se fugó lo agarraron en Lanús, donde tuvo un enfrentamiento armado después de robar una moto y quitarle el celular a una señora", continuó Laura con su relato. "Tiene cuatro homicidios en su haber. No lo entendemos", recriminó sobre el prontuario del asesino.

El crimen de Lara Fernández: la mataron en la calle cuando tenía 15 años para robarle el teléfono

El 1° de enero de 2022 Lara Fernández festejaba Año Nuevo con sus amigos cuando fueron sorprendidos por cuatro ladrones que quisieron robarles los celulares a los jóvenes en el cruce de las calles Falucho y Olmos, Lomas de Zamora.

De acuerdo a la investigación, la adolescente se resistió y allí uno de los agresores la golpeó con la culata del arma en la nuca y luego salió un disparo que la mató.

Maidana fue el primero de los delincuentes detenidos y luego fue el turno de González. Acerca de la situación de Strassera, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $5 millones para quien aporte información y recién en mayo de 2023, a más de un año del crimen, fue capturado.