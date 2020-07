Luego de la carta abierta en la que criticó al presidente Alberto Fernández, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró haber recibido dos amenazas de muerte en la madrugada de este sábado 18 de julio. Una de las agresiones, relató, fue a través del portero eléctrico de su casa y otra mediante un llamado a su teléfono particular, en el que le advirtieron: "Para que te calles te vamos a matar".

"Siendo alrededor de las dos de la madrugada, fui amenazada de muerte a través del porteño eléctrico de mi casa, al que ingresaron después de haber abierto un portoncito que comunica con mi vivienda. 'Para que te calles te vamos a matar', me dijeron", relató Bonafini, a través de un comunicado de prensa difundido por la asociación que encabeza.

En ese sentido, la titular de Madres de Plaza de Mayo, relató que "siendo las 5.15 de esta misma mañana, sonó el teléfono de línea y una voz muy mafiosa me dijo, con el mismo tono, 'te vamos a matar para que te calles'".

Por último, Bonafini indicó que tiene custodia policial en su domicilio "pero no funciona. Cierra el auto y se van o duermen dentro de él. La custodia es Federal. Ya se hizo la denuncia correspondiente".

Bonafini volvió a cuestionar este sábado a Alberto Fernández, en este caso, por sus declaraciones sobre la situación en Venezuela: "No se viola ningún derecho humano, hay presos porque tienen que ponerlos presos porque son tipos que si no, te cagan a palos a vos. Y entre que estés preso vos o ellos, (Nicolás) Maduro ha elegido que estén presos ellos", argumentó. Por este tema, el mandatario había tenido en cruce con el periodista Víctor Hugo Morales

En declaraciones a radio AM530, la titular de Madres de Plaza de Mayo también apuntó contra la ex presidenta de Chile y actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: "A Bachelet no la quiero para nada, nunca la quise, no me gusta, me parece una mujer muy hipócrita y que tiene esa tendencia militarista. Como su padre era militar, me parece que pasa por ahí. Y en vez de denunciar lo que pasa en su país, con lo ha pasado y que están pasando los chilenos: les pegaron, hay presos, desaparecidos, presos y sin ojos. Y ahí los derechos humanos dónde. Y, sin embargo, eso no lo denuncia", sostuvo.

En cuanto a su cruce con Fernández, contó que mantuvo una charla privada con el mandatario y si bien escuchó su postura sobre las reuniones con empresarios y dirigentes de Juntos por el Cambio, ella no cambió su posición: "Me pareció que se equivocó y se lo dije. Después cuando uno se lo dice no le viene muy bien y bueno. Yo creo que él está equivocado y sigo pensando igual que antes. No me convenció, lo de Vicentin es un desastre".

"Él dice que el país es de todos y que no son los enemigos. Porque a él no le tocó como me tocó a mi sufrir que ellos son mis enemigos por lo que me hicieron, porque la verdad que me golpearon cuatro años para sacarme todo y soy la única condenada en el juicio, la única que estoy convocada a juicio oral", manifestó en referencia a la causa Sueños Compartidos.

Asimismo, comentó: "Cuando a vos te pegan, te matan tus hijos y sabes que esos son parte de los que mataron a tus hijos e hijas y los ves sentados en la mesa con el Presidente cómo no te va a dolar".

Por último, Bonafini también apuntó contra el periodista de C5N, Gustavo Sylvestre: "El Gato no nos puede ni ver. Nos odio a las Madres. Leyó la carta y no sabía que era de nosotros. Él nunca nos llamó y cuando iba al canal, para no verme, se queda detenido detrás de los escritorios y yo lo veo por los espejos"

