Estela de Carlotto defendió a Alberto de las críticas de Hebe de Bonafini: "Se tiene que reunir con todos"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió a defender al presidente Alberto Fernández por una reunión que mantuvo con diversos actores del sector privado que generó una crítica de Madres de Plaza de Mayo y su titular, Hebe de Bonafini.

"El presidente es presidente de todos y le toca gobernar un país endeudado por años, con espionaje, con la pandemia y la deuda externa", afirmó Carlotto.

En declaraciones a El Destape Radio, agregó que Fernández "no puede hacer todo esto en soledad. Se tiene que reunir con todos". "Le diríamos que no a Alberto si llegara a tener respeto por algún genocida o por algún represor. Hay que ayudar y no poner piedras en el camino", en lo que fue una clara alusión a la carta de Madres de Plaza de Mayo repudiando dicho encuentro con "los responsables del saqueo del país y del secuestro de nuestros hijos".

Además, Carlotto puntualizó sobre las críticas al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: "Critican a Cafiero porque es suavecito al hablar. No se necesitan gritar para tener autoridad".

En otro orden, se refirió a la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro: "Nos sumamos al reclamo por la aparición de Facundo Astudillo Castro. Es un desaparecido en democracia y con la intervención de la policía. Hay que pedirle a las autoridades que separe a quienes son responsables, se los indague y se los juzgue. Siempre uno tiene la ilusión de que esté con vida. Esto es muy grave. Son coletazos de una vieja época que todavía existen en nuestro país".

Se frena la causa del nieto de Estela Carlotto en beneficio de los apropiadores

La dirigente de Derechos Humanos también recordó una de las ideas del gobierno de ampliar la Corte Suprema de Justicia y la consideró positiva al tener en cuenta fallos que beneficiaron represores: "Hay una inmovilidad judicial que no se justifica en torno a los represores. No hubo respuesta de la Corte a nuestro pedido. No puede haber beneficios a los represores. La Corte no es confiable. Sería buena la propuesta de nombrar más miembros de la Corte. La Suprema Corte estuvo muy condicionada y es la misma. No se pueden esperar milagros de gente que nos falló.

Por último, sobre las medidas de la pandemia precisó: "Esperando que todas las cosas mejoren. Preocupada con que hay cada vez más enfermos y creyendo que hay que cumplir con todas las pautas. Hay que ver qué actitud se toma en el Gobierno de la Ciudad para abrir. Habría que insistir en las precauciones, en la distancia y quedarse en casa. Y obedecer. Ser humildes y no estar enojados con quienes nos dicen lo que tenemos que hacer. Esto no son vacaciones. Hay que seguir en casa y trabajando".

J.D. / M.C.