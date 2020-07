Hebe de Bonafini, luego de la carta de Madres de Plaza de Mayo, aseguró este miércoles que el presidente Alberto Fernández "invitó a los peores empresarios a su mesa" y remarcó que intentar "construir con ellos" es como "acostarse con un cocodrilo".

"Tenemos una grieta y no tengo ningún interés parecerme a ellos", agregó la referente de Madres de Plaza de Mayo. En ese sentido, se refirió a las críticas que recibió por la carta que le envió a Alberto Fernández: "Tengo el cuero duro. Las Madres estamos acostumbradas a que nos difamen".

Ante este escenario, uno de los primeros en salir a contestar fue el presidente de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi. Lo hizo por radio La Red junto a Luis Novaresio.

"Yo nunca secuestré a nadie ni dejé de pagar un sueldo… En la pandemia no dejé de pagar salarios y no le pedí ayuda a nadie. No merezco que me trate de antipatria o que diga que secuestramos a su familia", manifestó el empresario.

Hebe de Bonafini: "No podemos hacer nada con la oposición, es como acostarse con un cocodrilo"

Asimismo trató otros temas, como la economía y la moratoria impositiva. Sostuvo que "hay una pequeña luz al final del túnel si el gobierno arregla el tema de la deuda si no sería terrible para la actividad pública que al caer en default pierde el financiamiento".

Y apuntó hacia la figura presidencial: "Es importante que sea el Gobierno el que maneje la lapicera. El caso Vicentin, es un ejemplo. Cuando Fernández está moderado actúa mucho mejor. ¿Qué país va adelante con dirigentes radicalizados? Ninguno".

La foto del 9 de julio que provocó la ira de Hebe de Bonafini.

En cuanto a la moratoria impositiva, destacó que es "imprescindible" pero que debería tener algunas "limitaciones". "Estoy en contra de la moratoria con el juego y con el combustible porque es plata mía, no puedo hacerle una moratoria para el que robe", describió.

Por último, en cuanto a la coyuntura pandémico-económica lanzó: "El momento es angustiante, pero no soy absolutamente pesimista. Hay una luz al final del túnel".

EA/FeL