Hebe de Bonafini: "No podemos hacer nada con la oposición, es como acostarse con un cocodrilo"

El martes 14 de julio bien podría quedar grabado en la historia argentina como el Día de la interna, luego de que ayer volaran acusaciones cruzadas entre los más diversos sectores del oficialismo. El caso más notorio fue el de Madres de Plaza de Mayo, que salió a cuestionar al presidente Alberto Fernández en una carta abierta por "sentar en su mesa a los saquearon al país". El jefe de Estado respondió en otra misiva pública, de tono conciliador, pero la titular de Madres, Hebe de Bonafini, no se quedó callada: si bien elogió la actitud de Fernández, redobló las críticas contra los empresarios y la oposición. "No creo que podamos hacer nada con ellos, porque ellos destruyeron, tienen alma de destructores. Es como acostarse con un cocodrilo", lanzó.

"Es lo que las Madres pensamos y siempre hemos sido en eso muy honestas con nosotras mismas", justificó Bonafini este miércoles al ser entrevistada por Víctor Hugo Morales y Cynthia García en Radio AM 750. "Yo le había dicho cuando hablé con él, yo lo quiero mucho, aposté a todo, pero que si había algo que no me gustaba se lo iba a decir. Y nosotros nos sentimos muy mal cuando se sentó con Vicentín y toda esa gente a la mesa, nos pareció que no era posible. Vos podés encontrar determinados empresarios, pero los podés elegir también y resulta que se invitó a los peores", reprochó.

La militante de los derechos humanos contó las dudas que tuvo sobre la publicación de la carta: "No lo decidimos rápido, porque hablamos bastantes días. Esa noche me levanté a la una de la mañana, mal, pero digo '¿qué estoy haciendo?'. Las Madres siempre hemos dicho lo que pensamos. Me acosté y a las tres de la mañana me levanté y escribí la carta", contó. Luego elogió la actitud del presidente: "Después él me llamó por teléfono e hizo la carta del Gobierno, que me pareció que le dio mucho valor a lo que dije porque no me contestó por un tuit, sino desde el Estado", agregó.

Sobre esa charla telefónica, Bonafini contó que fue "muy cariñosa, muy respetuosa, no discutimos para nada". "Él me dijo: 'yo se la voy a contestar públicamente como corresponde, lo voy a pensar'. A mí me pareció importante que conteste lo que piensa. Hay mucha gente que pensaba eso y no se animó a decirlo", sostuvo. Luego consideró: "Cuando uno tiene algo que no le gusta lo tiene que decir, porque lo peor que hay para un gobernante es la obsecuencia. Hay tanto silencio, a pesar de que todo el mundo dice 'esto no me gusta', entonces digamosló".

Durante la entrevista, la militante no perdió oportunidad para apuntar, como ya es su costumbre, a los medios de comunicación: "Estoy acostumbrada, estamos acostumbradas las Madres a que nos digan de todo, que nos difamen, que mientan. En algunos medios dicen 'está enojada porque [el presidente] invitó a los diputados del PRO'. Están deseando que esté enojada con ellos para salir con los tapones de punta. Pero no me refería a ellos, sino a los tipos que nos robaron el país", afirmó.

También cuestionó a la oposición: "No me gustó, que se lo dije también [a Fernández], que aceptara que no viniera la gente de izquierda que estaban invitados todos. La Carrió, que es tan ordinaria, hizo tanto lío para que no vinieran los otros y ella no vino. Son cosas muy despreciativas que hacen. Sigo sin aceptar que tenemos una grieta y yo no quiero parecerme a ellos", aseguró. "No creo que podamos hacer nada con ellos, porque ellos destruyeron, tienen alma de destructores. Es como acostarse con un cocodrilo, decir 'yo lo voy a hacer bueno, le voy a atar la boca y la cola y va a vivir conmigo', no se puede, en cualquier momento te morfa", concluyó.

