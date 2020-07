Taty Almeida: "Me parece lamentable la carta que Bonafini le escribió al Presidente"

Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, calificó de "lamentable" a la carta abierta que la titular de la Asociación de Madres Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, envió al presidente Alberto Fernandez para expresar su "dolor" por las reuniones que el mandatario mantuvo en los últimos días con empresarios y políticos opositores.

De Bonafini había dicho que esas personas que se entrevistaron con el jefe del Estado "explotan" a los trabajadores y fueron responsables del "secuestro" de sus hijos durante la última dictadura. "Me parece injusta y lamentable la carta que Bonafini le escribió al Presidente, es una falta de respeto y de una ignorancia total", declaró Taty Almeida a la agencia Télam, tras conocerse la misiva que, a modo de respuesta, le envió Alberto Fernandez a Bonafini.

Carta abierta.

La referente de Madres Línea Fundadora, sostuvo además que "Alberto le contestó a Hebe, pero, en realidad, con la respuesta a ella lo hizo a muchos que están poniendo piedras en el camino", a la vez que cuestionó en duros términos los dichos de Bonafini en la carta abierta que escribió y publicó hoy en las redes sociales.

"Es una vergüenza que haya dicho eso porque el Presidente ha recibido y sigue recibiendo a los empresarios, a los sindicalistas y a los trabajadores. Lo hace desde el primer día de su gestión y lo seguirá haciendo", dijo. Almeida añadió que "hay que tener mucho cuidado con lo que se dice" y elogió la respuesta a Bonafnii por parte del presidente, en la que, según juzgó, demostró "esa capacidad que tiene de no enojarse".

La misiva. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo que preside Hebe de Bonafini dio a conocer este martes 14 de julio una carta abierta al presidente Alberto Fernández, en la que cuestiona el encuentro que el primer mandatario mantuvo con dirigentes de la oposición. Aunque sin mencionarlos explícitamente, la carta se refiere a la reunión que el jefe de Estado encabezó con los senadores y diputados de Juntos por el Cambio, por la cual se manifestaron "agraviadas".

En el texto, publicado en su página web y difundida a través de sus redes sociales, las Madres sostienen: "Después de mucho discutirlo nos dirigimos a Ud. con mucho dolor porque nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón, al ver que Ud. sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país.Y lo más grave de todo: a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una Patria liberada".

La misiva tuvo lugar luego de que Alberto Fernández aceptara dialogar con los legisladores de Juntos por el Cambio por separado y sin los otros bloques. Durante el encuentro virtual, la oposición pidió reconstruir la confianza y el presidente les pidió retomar el diálogo. Luego les reprochó que "no todo vale en política" y aseguró que "no sería honesto si no les digo lo mucho que me dolió eso" sobre las acusaciones de Cambiemos ante el asesinato de Fabián Gutiérrez.

"Ustedes saben muy bien que en la mesa de este Presidente se sienta gente de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, estudiantes, jóvenes, nuestros científicos, todos y todas, porque esa es mi responsabilidad", respondió el jefe de Estado en otra carta, aunque no mencionó a Bonafini.

"Queridas Madres, siempre las escucho y atiendo sus observaciones o reparos. Tengo plena consciencia de lo que ustedes han significado y significan para que seamos mejores como sociedad, por eso, tengan la plena seguridad de que todas nuestras políticas tienen un objetivo central: construir la Argentina socialmente justa que aún soñamos. Trabajamos para que esto sea realidad", agregó.

