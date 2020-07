La Asociación de Madres de Plaza de Mayo que preside Hebe de Bonafini dio a conocer este martes 14 de julio una carta abierta al presidente Alberto Fernández, en la que cuestiona el encuentro que el primer mandatario mantuvo con dirigentes de la oposición.

Aunque sin mencionarlos explícitamente, la carta se refiere a la reunión que el jefe de Estado encabezó con los senadores y diputados de Juntos por el Cambio, por la cual se manifestaron "agraviadas". En la misiva, publicada en su página web y difundida a través de sus redes sociales, las Madres sostienen: "Después de mucho discutirlo nos dirigimos a Ud. con mucho dolor porque nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón, al ver que Ud. sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país.Y lo más grave de todo: a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una Patria liberada".

La carta está firmada por Hebe de Bonafini y al final de la misma agrega: "Soñamos con ver en esa mesa alguna vez sentados a los compañeros trabajadores y trabajadoras que tienen callos en las manos y en los pies, y la espalda doblada de trabajar".

No todo vale en política", les dijo Alberto F a legisladores de Juntos por el cambio

Tras una polémica por el rechazo opositor, Alberto Fernández aceptó dialogar con los legisladores de Juntos por el Cambio por separado y sin los otros bloques. Durante el encuentro virtual, la oposición pidió reconstruir la confianza y el presidente les pidió retomar el diálogo. Luego les reprochó que "no todo vale en política" y aseguró que "no sería honesto si no les digo lo mucho que me dolió eso" sobre las acusaciones de Cambiemos ante el asesinato de Fabián Gutiérrez.

El pasado 29 de junio, Bonafini, llamó a "apagar" la televisión entre las 12 y las 20 durante el feriado patrio por el 9 de julio para "apoyar" al presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia, y para "limpiar nuestras cabezas" de "tanta basura" que muestran los medios de comunicación.

Hebe de Bonafini llamó a un apagón masivo de la televisión en apoyo de Alberto Fernández

La reunión de Alberto Fernández con los legisladores de Juntos por el Cambio se transformó en la primera crítica pública de la asociación a la gestión de gobierno.

FeL/FF