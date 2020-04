Luis Majul cuestionó al juez que le concedió la prisión domiciliaria al ex vicepresidente, Amado Boudou y reiteró que en Argentina no hay presos políticos, además de acusar al kirchnerismo de "mezclar argumentos" para proteger su posición.

Durante su editorial de este jueves 9 de abril en Mirá lo que te digo, programa que se emite por LN+, el periodista anti-K planteó: "Yo quiero empezar a hablarte de canallas. Empezar a decirte que no pueden ser tan canallas y lo voy a sostener".

"A veces, en días como hoy, hacemos mucha fuerza para no estallar. Para no insultar. Para que la indignación se nos note menos. Pero siempre, siempre, vamos a seguir hablando en este bendito país atravesado como todo el planeta, por el Covid-19, hay algo, como en el día de hoy, que te termina sacando de quicio. Pero no porque seas un loco, porque decís ‘esto no puede ser, esto no es real, no me mientan más’. No sean oportunistas en el medio del coronavirus, terminen con este relato infame y mentiroso", lamentó el conductor.

Majul afirmó que lo que le molestó fue un "mentiroso" video que difundió el exvicepresidente y exministro de Economía. "Hay muchos miserables. ¿Sabés por qué me saca de quicio? Por el aprovechamiento espúreo que hace Boudou de la bandera de los derechos humanos. Y no lo quiero dejar pasar aún en el medio del coronavirus (...). Sí. Boudou. El mismo que está condenado por corrupto, y con sentencia firme, por intentar robarse la máquina de hacer moneda del Estado", sostuvo.

En ese tramo, el comunicador también deslizó críticas a la titular de madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini: "Igual que ella, quien hace tiempo manchó y adulteró la lucha de Las Madres justificando hechos de corrupción, incluido uno que la tiene como presunta miembro de una asociación ilícita en la causa Sueños Compartidos según los expedientes".

Y prosiguió: "Boudou adultera la lucha de las organizaciones humanitarias e insiste con otro concepto mentiroso e insultante: la idea mentirosa de que en la Argentina existen presos políticos. ¡Mentira! Hay un presidente de su propio partido que dice que no los hay, y lo bien que hace. La idea de que él mismo es un preso político es mentira. La idea insultante de que todavía hay varios presos políticos, como Milagro Sala".

Coronavirus y falta de una condena firme, claves para la prisión domiciliaria a Boudou

Con respecto a la líder de la Tupac Amaru, Majul opinó: "Sí. Milagro Sala, otra dirigente social que aprovechó a los pobres -no es que está presa por ser pobre y coya como dice ella- para robar, dice la Justicia con condena firme. Y además amenazó y agredió físicamente a otros pobres, como ya lo probó la Justicia, y por la que purga una condena que también está firme".

"Lamento profundamente que estos oportunistas del coronavirus aprovechen la pandemia para forzar y conseguir arresto domiciliario. Lamento profundamente que este momento tan dramático sea aprovechado por un juez de un tribunal cuyos apellido es Daniel Obligado para darle la prisión domiciliaria. Se trata del mismo juez que diez días antes le había denegado la posibilidad a Boudou de estar detenido en su casa con los mismos argumentos dio vuelta como una media, ¿cómo pueden ser tan caraduras? ¿cómo pueden ser tan canallas?", señaló el periodista.

En esa línea, planteó: ¿Por qué tiene Boudou un privilegio que no tienen otros presos? Parece un chiste. Igual que parece un chiste ese argumento mezcla personal-humanitario de que a Florencia Kirchner no se la podría juzgar ni interrogar no condenar solo porque estuvo o está enferma. Yo lo lamento profundamente, pero hay mucha gente enferma en este bendito país y en el mundo. Y comparece y es indagado por la justicia. Siempre usan los mismos argumentos. Siempre usan las enfermedades, la muerte y el dolor y lo mezclan con tragedias y muertes de otra naturaleza, como la de Once. Estos miserables y canallas no volvieron para ser mejores, el coronavirus no hace más que mostrarlos tal como son".

"Lo que me indigna es que a horas de conseguir su arresto domiciliario se ponga frente a la cámara de un teléfono, le hable a la Argentina y al mundo y lo haga de patria justa, libre y soberana. Me molesta que utilice esos términos, que disfrace de lucha social y revolucionaria su condena por los hechos de corrupción. Que siga repitiendo que a él lo condenaron porque nacionalizó las AFJP, argumento que más de una vez llegó a usar también la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", indicó.

Durante su editorial también se refirió a los sobreprecios pagados por el Ministerio de Desarrollo Social. "Y ya que estamos hablando de corrupción e indignación, también indignan los intentos del gobierno de barrer el escándalo de los sobreprecios de los alimentos por debajo de la alfombra. ¿Van a apartar a los 18 secretarios y directores a los que les habían pedido la renuncia o los van a terminar reivindicando? ¿Van a usar la enorme preocupación que existe por el coronavirus como una enorme cortina de humo para que todo quede así?", expresó Majul.

"No nos pidan que nos hagamos los distraídos con este tipo de canalladas. Porque estamos usando barbijo. Pero todavía el barbijo que usamos, como diría Federico Andahazi, no alcanzó para taparnos los ojos", concluyó.

