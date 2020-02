Alberto Fernández: "Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo"

La situación judicial de varios exfuncionarios y referentes kirchnerismo desató una interna en el gobierno del Frente de Todos, luego de que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero asegurara que hay "detenciones arbitrarias", en lugar de presos políticos, como sostienen otros ministros. Consultado por el debate, el presidente Alberto Fernández se mostró molesto por las repercusiones y alertó: "Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo".

"Es una discusión semántica. El preso político es el que está a disposición del Poder Ejecutivo. Yo no tengo a nadie detenido. Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo", expresó el presidente en diálogo con Radio Continental, y envió un mensaje para los suyo: "hay que decirle a los compañeros que no seamos tontos, quieren dividirnos".

En ese sentido, pidió ser "prudentes" porque "si en el mundo escuchan que hay presos políticos piensan que Alberto Fernández tiene presos por condición política".

