Katopodis tampoco cree en los "presos políticos"

El creciente debate sobre si los detenidos que formaron parte del gobierno kirchnerista son o no presos políticos está lejos de acallarse, al punto que ni siquiera el presidente Alberto Fernández pudo bajarle el tono, y este domingo 9 de febrero fue el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el que debió referirse al asunto, situándose en la vereda del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, quién afirmó "acá no hay presos políticos, sino detenciones arbitrarias".

"Yo suscribo lo que dijo el jefe de Gabinete", señaló este domingo Katopodis, incómodo con el tema, relativizando la cuestión al agregar que "son matices y formas de ver, cada caso tiene su particularidad".

"El Gobierno fijó una posición y lo demás es ir viendo en cada caso de qué se trata y cuáles son las características de cada proceso", evaluó el ex intendente de San Martín, en diálogo con radio AM 750. "La posición del Presidente es la posición del Gobierno, que tiene ciertos matices, yo suscribo lo que dijo el jefe de Gabinete", precisó el funcionario. En el medio de la nota, en que hablaba de las obras públicas que se llevarán adelante "sin que importe si las hacemos nosotros o las había empezado el gobierno anterior", resaltando incluso la necesidad de cumplir con "las necesidades postergadas de millones de argentinos", se filtró el incómodo tema de las ex funcionarios detenidos, ya una "grieta" dentro del propio Frente de Todos, y Katopodis se situó del lado del Presidente y Cafiero.

Desde el mismo seno del Gabinete, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, había desafiado la posición del Mandatario al sostener que la líder de la Tupac Amaru, "Milagro Sala es sin duda una presa política". "En la dictadura hubo muchos detenidos con procesos judiciales arbitrarios y nadie dudó en llamarlos presos políticos", argumentó Gómez Alcorta, abogada de Derechos Humanos, que tiempo atrás se había desempeñado como letrada defensora de la misma dirigente jujeña.

Al cruce de la funcionaria del Gabinete salió este sábado el canciller Felipe Solá, que consideró que esas declaraciones en disidencia con la postura de Fernández "meten ruido", pero se situó también del lado de Fernández y Cafiero, sobre que "no hay presos políticos sino detenidos que podrían esperar los procesos en sus casas".

Y a las palabras de Solá siguieron las del encarcelado Julio De Vido, enrostrándole al canciller "haber sido gobernador cuando mataron a Kosteki y Santillán". Pero lo cierto es que son muchas las voces vinculadas a la primera línea del kirchnerismo que sostienen la ron a la postura de Gómez Alcorta, como el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

"Los que tenemos una voz pública no podemos dejar de reclamar por los presos políticos en Argentina: causas armadas, testigos comprados, prisiones sin condena. La Corte Suprema debe intervenir", consideró por su parte en sus redes sociales el intendente kirchnerista de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Lxs que tenemos una voz pública no podemos dejar de reclamar por lxs presxs políticxs en Argentina: causas armadas, testigos comprados, prisiones sin condena. La @CorteSupremaAR debe intervenir. — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) February 7, 2020

También este sábado, el fiscal federal Carlos Stornelli había sostenido que "no hay presos políticos en la Argentina", considerando afirmar eso "es una ofensa y una falta de respeto" para los que lo fueron durante la última dictadura militar.