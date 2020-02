Felipe Solá destacó la gira europea y puso distancia con los "presos políticos"

En diálogo con Marcelo Bonelli en su programa de Radio Mitre, el canciller Felipe Solá dejó este sábado 8 de febrero varias frases de impacto político, haciendo balance de la gira europea del presidente Alberto Fernández, refiriéndose también a la discusión sobre presos políticos que se da en el propio seno de la coalición oficilalista, vereda en la que se paró del lado de lo que habían dicho el presidente Alberto Fernández y luego el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, negando que las leyes sobre aborto que propicia el Poder Ejecutivo vayan a deteriorar las relaciones con el Papa Francisco.

Solá arrancó calificando de "excelente" el saldo de la gira europea del presidente Alberto Fernández, aunque de inmediato remarcó que ese periplo "fue de menor a mayor", frase con la trataba de resaltar el apoyo político y economico conseguido en Alemania, España y Francia, pero que en idéntica medida dejaba en el plano "menor"opacar al encuentro que el Mandatario tuvo con el Papa Francisco en el Vaticano. Sobre la relación con la Iglesia, el canciller negó de manera enfática que los recientes anuncios del Gobierno sobre el envío al Congreso de leyes sobre aborto, a escasos días de aquella visita a Roma, puedan deteriorar las relaciones con Francisco. "La respuesta la voy a hacer cortita, para que no haya dudas: No, no va a haber problemas", señaló.

"Yo no puedo opinar qué lo complica al Papa en su interna, que es un tema muy vasto, pero el Papa entiende que el pueblo argentino tiene derecho a opinar sobre estas cosas", recalcó Sola sobre el aborto y las derivaciones legales. "Esta es una ley que va a tener menos controversias que la primera", señaló.

Luego repasó las reuniones que tanto él como Fernández y el ministro Martín Guzmán tuvieron con distintos referentes políticos y empresarios del Viejo Continente, hasta que las consultas volvieron a apuntar al plano local, con la candente cuestión de "si hay o no presos políticos" en escena. Solá hizo equilibrio, pero se paró del lado de la postura presidencial y del jefe de Gabinete Santiago Cafiero al remarcar que "yo no diría que hay presos políticos, lo que hay son casos de encarcelamiento que no se justifican desde el punto de vista jurídico y que están presos porque tienen relieve político, lo que no quiere decir que haya presos políticos".

Al respecto admitió que la disidencia de su par de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en esta cuestión "mete ruido, llama a una controversia que se hace pública, pero no es malo que de vez en cuando haya debate". "La decisión sobre esas detenciones no es del Poder Ejecutivo, sino de una Justicia que en muchos esté o no influida se siente influida. La respuesta no es tan sencilla como sí o no", sostuvo el funcionario, en relación a los reclamos internos que hace un amplio sector del Frente de Todos para que sean liberados dirigentes como Milagro Sala, Julio De Vido y Amado Boudou, que fueron condenados en diferentes causas durante la gestión de Cambiemos. El propio De Vido cargó con el jefe de Gabinete, acusándolo de hablar "con una superficialidad insoportable".

"Hay casos de encarcelamiento que no se justifican desde el punto de vista jurídico y que están ligados a figuras que tienen relieve político, lo que no quiere decir que haya presos políticos, porque preso político es tomar a un opositor y meterlo preso para que no hable o para que esté libre con un objetivo muy concreto, y a mi me parece que acá no es así, me parece que lo que hay gente que podría estar en su casa y no lo está solo por su relevancia", manifestó el canciller, caminando en el filo de las posiciones que dividen al Frente de Todos sobre el asunto.

Finalmente confirmó que anticipó que el ministro Martín Guzmán, "va a dar a conocer el plan económico del Gobierno el próximo miércoles en el Congreso", aunque aclaró que tendrá "un preámbulo" por la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bonistas. "Lo va a dar a conocer Guzmán el miércoles próximo", sostuvo el funcionario nacional al ser consultado sobre cuándo presentará la Casa Rosada su plan económico. "Hacer un plan económico sin tener resuelto el frente externo sería casi imposible, porque nadie lo creería", destacó el jefe de la diplomacia argentina.

En ese sentido, el titular del Palacio San Martín explicó que "el arreglo con el Fondo marca un camino" ante la subsiguiente negociación con los bonistas privados. A la vez, Solá remarcó que el Gobierno no baraja la posibilidad de no hacer frente a los compromisos que tiene con los acreedores: "A la palabra y a la posibilidad de default le escapamos porque sabemos lo que significó", mostrándose confiado en que los cambios de autoridades en el FMI, con la llegada de la búlgara Kristalina Georgieva, "favorecen" a la Argentina.

NA/HB