De Vido increpó a Cafiero sobre los presos políticos: "¡Qué superficialidad insoportable!"

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido cruzó duramente al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por decir que en Argentina no hay presos políticos, en línea con la postura del presidente Alberto Fernández, y se quejó de su "déficit de formación política".



"Señor Jefe de Gabinete @santicafiero: ¿Esta es la instrucción que recibió (Jorge) Argüello en la Casa Blanca?", preguntó con ironía el detenido ex funcionario nacional, al citar las declaraciones del ministro coordinador en las que aseguró que para el Gobierno "no hay presos políticos en Argentina".

En su cuenta de la red social Twitter, De Vido se refirió así al encuentro que este jueves mantuvo el designado embajador en Estados Unidos con el presidente de ese país, Donald Trump.

Para Cafiero no hay presos políticos, pero sí "detenciones arbitrarias"

Y continuó: "Quisiera saber dos cosas: primero ¿qué opinaría si @CFKArgentina hubiera sido desaforada y estuviera presa? y luego, si eso hubiera sucedido, ¿cree que usted sería Jefe de Gabinete? Por favor cuánto déficit de formación política ¡qué superficialidad insoportable!".

El ex funcionario apuntó contra el jefe de ministros que este jueves dijo que en la Argentina no hay presos políticos, pero sí algunas "detenciones arbitrarias" de dirigentes del oficialismo.

