De Vido: "Es increíble que sigamos presos con un gobierno del mismo signo"

El ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien hace más de un mes cumple con un arresto domiciliario, expresó duras críticas para el actual gobierno y aseguró que el presidente Alberto Fernández se siente cómodo con ex funcionarios presos "en el marco de la negociación con Estados Unidos".

"Les resulta cómodos que estemos presos en el marco de la negociación con los Estados Unidos, me doy cuenta de eso", expresó el ex ministro. De Vido remarcó que "conociéndose todas las novedades sobre las declaraciones de Marcelo D’Alessio" se siente "más que un preso, un pelotudo".

"Resulta increíble que sigamos presos. Es increíble que habiendo un gobierno del mismo signo, el vicepresidente de hace cuatro años esté preso (Amado Boudou). No me resulta posible de entender. Mínimamente debería estar con domiciliaria con sus hijos hasta que se aclare la situación. Todo es demasiado grotesco", apuntó.

En tanto, expresó que "con el discurso de asunción" de Fernández referido a la Justicia y a los servicios de inteligencia "es incomprensible" que él y otros ex funcionarios sigan detenidos. "Están cómodos con nuestra prisión, se les nota demasiado. El Gobierno tiene toda una estructura de poder que va desde el Presidente hasta los ministros y secretarios. No hay ninguna inquietud, sacando al subsecretario de Medios (Francisco Meritello), que se ha preocupado personalmente y ha ido a visitar a los compañeros que están presos", subrayó en declaraciones a AM 530.

Además, esgrimió duras críticas contra el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y remarcó que cuando éste habla de "transparentar" la obra pública, se refiere también a los ex presidentes Néstor y Cristina Kichner. "Cuando los actuales funcionarios como Katopodis hablan de dar transparencia, no hacen más ni menos que señalar con el dedo a la vicepresidenta de la Nación, que es superiora jerárquica de todos estos tipos, que llegan a los cargos a babucha de vaya a saber quién y terminan siendo fiscales de quienes los llevan a los mismos cargos", remarcó.

Y concluyó: "Cuando Katopodis habla de transparencia, se refiere a mí, pero también a Néstor y a Cristina. Tiene que ser más moderado en el discurso, y una vez que haya hecho dos millones de viviendas como nosotros, ahí analizar nuestra gestión". PERFIL se comunicó con los voceros del ministro quienes señalaron que Katopodis no iba a responder.

RI/MC