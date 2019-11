Alberto Fernández: "¿Por qué el que supuestamente recibió la coima está preso y el que la dio no?"

Alberto Fernández se refirió a la marcha en reclamo por la liberación de los "presos políticos" del kirchnerismo y sostuvo que los exfuncionarios "están mal detenidos en la mayoría de los casos". "¿Por qué el que supuestamente recibió la coima está preso y el que la dio no?", planteó el presidente electo este viernes 29 de noviembre. Además, relativizó la influencia de Cristina Fernández de Kirchner y negó un distanciamiento con Sergio Massa.

Durante una entrevista con Radio Colonia, el líder del Frente de Todos dijo que tiene "una diferencia conceptual sobre qué es un preso político". "Un preso político es en todo el mundo un preso sin proceso, alguien que queda a disposición del Poder Ejecutivo. En Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa: es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero solo los detienen porque son opositores. ¿Cómo es posible que gente, que pudiendo estar en libertad soportando el proceso, tiene que estar detenida?", argumentó.

Al ser consultado sobre si está pidiendo su liberación, el futuro jefe de Estado respondió: "Por supuesto, lo he dicho mil veces. No tengo ninguna duda de que están mal detenidos en la mayoría de los casos. ¿Por qué el que supuestamente recibió la coima está preso y el que la dio no? En realidad ninguno de los dos tiene que estar preso, porque sobre todos pesa una presunción de inocencia". Sin embargo, descartó la posibilidad de tomar medidas al respecto: "Esas son decisiones judiciales, cuando yo despotrico tanto contra la Justicia lo digo por estas cosas".

Hebe de Bonafini: "Los medios tienen que estar en manos del Gobierno"

Consultado sobre la posibilidad de impulsar una reforma del Poder Judicial como la que intentó el kirchnerismo en 2013, Fernández rechazó la idea: "El concepto de democratización judicial se usó alguna vez, fue muy confuso, generó mucho lío y lo único que hizo fue hacer más conservador al Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder muy importante, hay que moverse con mucho cuidado allí. Ahí tenés instituciones a las cuales les podés ir corrigiendo cosas. Si un juez tiene una mala conducta, está el Consejo de la Magistratura que puede revisar, y si funciona bien lo va a hacer. Pero si el Consejo de la Magistratura es parte de la corporación judicial, estamos en problemas. Lo es, pero puede no serlo", sostuvo.

Gabinete, Cristina y Massa. El mandatario electo negó diferencias con su vicepresidenta por la conformación del próximo equipo de Gobierno. "El domingo lo hablamos con ella. La verdad es que la generosidad de Cristina es enorme y la verdad es que Cristina nunca me impuso ni me vetó ningún nombre", afirmó. Luego ejemplificó la cuestión con una anécdota: "La vez pasada me llamó un amigo que los medios decían que yo quería mostrar en el Gobierno que Cristina lo vetaba, y la verdad yo nunca lo había pensado para el Gobierno", contó.

Por decreto, Macri otorgó indemnizaciones para los puestos más altos del Estado

"¿Saben en qué fuimos brillantes nosotros? Fuimos brillantes en unirnos. Cuando nos unimos, ganamos. Y unidos podemos hacer cosas y cambiar cosas. Lo único que quieren es distanciarnos y desunirnos. Ahora están con que Massa perdió espacio. ¿Dónde perdió espacio, quién lo quiere correr a Massa y quitarle lugares? Es un juego permanente para hacernos pelear. Piensan que yo un día voy a decir 'ah, voy a ser el macho y a poner los puntos sobre las íes y voy a decir que Cristina no existe'. Cristina existe, fue la presidenta durante 8 años, es mi amiga, la quiero, la valoro y voy a seguir hablando con ella y escuchándola siempre", completó.

Por último, Fernández adelantó que revisarán los últimas resoluciones y designaciones de Mauricio Macri. "Los que ganaron concursos legalmente, tienen que estar tranquilos. Pero esto que están haciendo es tratar de tomar el Estado con su gente en un minuto antes de irse", lamentó. En ese marco incluyó al el decreto 788/2019, conocido este viernes, que habilita la posibilidad de indemnizaciones para cargos jerárquicos en el Estado. "Todas estas picardías se revisan y solo un tonto piensa que pueden durar; eso no dura", sostuvo.

FF