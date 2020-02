De Vido cruzó a Felipe Solá: "Vos eras gobernador cuando la Bonaerense mató a Kosteki y Santillán"

La polémica por los presos políticos sigue generando ruido dentro del peronismo. El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, cruzó al canciller Felipe Solá quien negó que haya presos políticos en este Gobierno del Frente de Todos. "Vos eras gobernador cuando la Bonaerense mató a Kosteki y Santillán", lanzó.

"Cafierismo tardío!!!! Señor Secretario de Agricultura de Menem, te recuerdo, querido Felipe, que vos eras gobernador de Buenos Aires cuando la bonaerense mató a Kostecki y Santillan, crimen que está impune políticamente", expresó a través de su cuenta de Twitter el ex funcionario nacional que se encuentra con prisión domiciliaria.

Cafierismo tardío!!!! Señor Secretario de Agricultura de Menem, te recuerdo, querido Felipe, que vos eras gobernador de Buenos Aires cuando la bonaerense mató a Kostecki y Santillan, crimen que está impune políticamente. — Julio De Vido (@JulioDeVido) February 8, 2020

En esa línea, siguió: "Todos tenemos historia compañero, respetemos a Cristina y a todos los perseguidos y presos políticos ya que no nos liberan del yugo macrista, por lo menos, respétennos".

De Vido le recordó a Felipe Solá que era gobernador bonaerense en junio de 2002, cuando una violenta represión en el Puente Pueyrredón terminó con el asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de policías de la Bonaerense.

Felipe Solá destacó la gira europea y puso distancia con los "presos políticos"

La reacción del ex ministro de Planificación se produjo tras las declaraciones del canciller al periodista Marcelo Bonelli en su programa de Radio Mitre. "No diría que hay presos políticos, sino que hay presos que la Justicia podría no tener presos y están presos. La decisión no es del Poder Ejecutivo, sino de una Justicia que en muchos esté influida o no se siente influida", sostuvo el funcionario nacional.

"Hay casos de encarcelamiento que no se justifican desde el punto de vista jurídico y que están ligados a figuras que tienen relieve político, lo que no quiere decir que haya presos políticos", manifestó el canciller.

Y amplió: "Preso político es tomar un opositor y meterlo preso para que no hable o para que no esté libre con un objetivo muy concreto: sacarlo del juego. Éso no es así. Lo que hay es gente que podría estar en su casa y no lo está".

De Vido increpó a Cafiero sobre los presos políticos: "¡Qué superficialidad insoportable!"

Ayer, De Vido ya había cruzado por el mismo tema al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. "Quisiera saber dos cosas: primero ¿qué opinaría si @CFKArgentina hubiera sido desaforada y estuviera presa? y luego, si eso hubiera sucedido, ¿cree que usted sería Jefe de Gabinete? Por favor cuánto déficit de formación política ¡qué superficialidad insoportable!", había cuestionado vía Twitter.

El ex ministro se encuentra con prisión domiciliaria, se encuentra detenido en el marco de la causa Río Turbio, también está involucrado en la causa Cuadernos de las Coimas, y, además, tiene una condena pendiente de 5 años y 8 meses por la Tragedia de Once.

ED/FeL