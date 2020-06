Madres de Plaza de Mayo denunció pintadas nazis a sus pañuelos en el banderazo en apoyo a Vicentin

View this post on Instagram

El Sábado 20 de junio en el autodenominado "banderazo" atacaron los Pañuelos en la Plaza de Mayo. La fuerza, la representación mundial y el amor a lxs hijxs que dieron su vida por la Patria, no se detiene. Los Pañuelos fueron atacados por los sirvientes de Macri, intentando borrarlos, como si fuera tan fácil. Al Pañuelo, nuestro pueblo, no lo borra así nomas. Jamás se borrará porque pasó a ser símbolo de todas las luchas. #MadresDePlazaDeMayo #43AñosDeLucha Música del "Cantante tímido" @indiosolarioficial