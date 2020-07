"No todo vale en política", les dijo Alberto F a diputados y senadores de Juntos por el Cambio

El Presidente aceptó dialogar con los legisladores de Juntos por el Cambio por separado y sin los otros bloques en un encuentro virtual en el que la oposición pidió reconstruir la confianza. En este sentido Alberto Fernández también les pidió retomar el diálogo, aunque les reprochó que “no todo vale en política” y aseguró que “no sería honesto si no les digo lo mucho que me dolió eso” sobre las acusaciones ante el asesinato de Fabián Gutiérrez.

Sergio Massa, rompió el hielo después de las idas y vueltas que generó la oposición ante el llamado al diálogo de Fernández. Le agradeció al Presidente “el tiempo y el cambio en su agenda” para avanzar con las dos citas virtuales. El Presidente de la Cámara de diputados y el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner participaron desde Olivos de este encuentro.

Desde el bloque de diputados oficialista conducido por Máximo Kirchner dejaron trascender su malestar. “La actitud de Juntos por el Cambio se debe a la abstinencia de poder de sus dirigentes”, relataron. Este sector opositor había pedido una reunión sin la participación de otras bancadas.

El Gobierno evaluó durante toda la mañana la respuesta a Juntos por el Cambio. El mediador entre el pedido de la oposición y el Presidente fue el presidente de la Cámara de Diputados. Había que aceptar,por más enojo que esto haya ocasionado, ya que se necesita el apoyo para la sanción de las leyes que el poder Ejecutivo enviará al Congreso.

El primer opositor en tomar la palabra fue Presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio y de la UCR en el Senado, Luis Naidenoff, quien pidió mayor diálogo y “acuerdos de confianza” para “reconstruir los lazos entre el Gobierno y la oposición. La crisis requiere sentido común”, dijo el senador sobre los cruces que existen en la Cámara Alta con el bloque oficialista y las discusiones con la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Cristian Ritondo, titular del bloque PRO en diputados fue el segundo en tomar la palabra. También habló de un vínculo de confianza ante la crisis económica y la pandemia y pidió que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, asista al Congreso. Massa aseguró que irá el 30 de julio y que hay más de dos mil preguntas que los legisladores hicieron.

Siguió el diputado y presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, quien horas antes había dicho que no quería participar junto al bloque del Frente de Izquierda de la reunión. “Venimos barranca abajo”, aseguró el legislador y dijo que “se necesita un acuerdo antes y después de la cuarentena”.

El senador, Martín Lousteau, pidió que se evalúe cómo “gastamos mejor porque detrás de todo esto está el Estado” y apoyó la renegociación que encara el Gobierno por la deuda externa. También dijo coincidir con la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco sobre que "hay que pensar en el mañana inmediatamente".

“Somos calentones a veces”, dijo Mario Negri quien contó que había hablado con el Presidente en las horas previas y aclaró que se debe ir hacia el consenso. “Respetémonos. Más democracia, más control, como decía el General”, fue la frase del diputado que provocó risas y el único momento de distención.

Por parte del oficialismo habló el jefe de bloque de Senadores, José Mayans, quien tendió puentes al detallar que “a este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Es un tiempo muy duro el que viene”, dijo y recordó la crisis de 2001.

Máximo Kirchner hizo hincapié en la gestión de Fernández durante la pandemia de coronavirus. Habló de la importancia de “valorar la vida” y de “que los argentinos puedan acceder a la salud y que el sistema no se vea desbordado”. También apuntó a la oposición: "Un buen ejercicio es pensar antes de hablar" y le agradeció a Fernández por "recibir al bloque mayoritario, cosa que no sucedió durante el gobierno anterior".

El Presidente no dejó pasar el comunicado de Juntos por el Cambio en el que la oposición habló de una "grave crisis institucional" por el asesinato del ex secretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez. Reivindicó la voluntad de diálogo y confianza que Naidenoff y Ritondo pidieron pero aclaró: “Supimos dialogar y escucharnos. Pero no alcanza eso si hay alguien que muere y al otro día me levanto y me atribuyen semejante cosa. La confianza se construye hablando honestamente y no sería honesto si no les digo lo mucho que me dolió eso. Y como dijo Máximo, no todo vale en política, nos duele”.

Fernández agregó: “Yo nunca pasé esos límites, pero quiero pensar en el futuro y ver para adelante, quiero trabajar en un destino en común juntos. Debemos y podemos hacerlo. Como bien dijo Negri, ya tendremos tiempo de debatir y discutir, pero este no es ese tiempo, es tiempo para tener en cuenta el padecimiento de los argentinos”. E insistió: “No tenemos la necesidad de maltratarnos, injuriarnos, difamarnos y denunciarnos, podemos confrontar dignamente, valoro el apoyo a la negociación de la deuda” y adelantó el

Fernández criticó también el banderazo del 9 de julio y dijo que escuchó muchas voces opositoras que “hablaron de una conducta que atentaba contra la libertad. La libertad no tiene sentido si no hay vida, ustedes saben que abuso a las libertades no hubo”, sostuvo.

Para cerrar el encuentro virtual, el Presidente dijo: “Los abrazo a la distancia y ahora me voy a ocupar del resto de la oposición”. Ya que Fernández inició minutos después otro zoom junto a los legisladores de los otros bloques. Fue Massa quien le pidió disculpas a los otros legisladores por haber tenido que aceptar hablar con Juntos por el Cambio por separado. Y agradeció "la paciencia y el respeto con el que aceptaron esta situación a pensar de algún enojo".

Quien decidió no participar fue la Coalición Cívica. A pesar de que su presidente de bloque, Maximiliano Ferraro había dejado trascender que formaría parte de la cita virtual, un llamado a su jefa política, Elisa Carrió, lo hizo cambiar de planes.