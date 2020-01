Hebe de Bonafini: "No pueden estar más en la televisión los Majul, son una basura"

En su habitual discurso que realiza los dias jueves, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, cargó contra algunos medios y periodistas y le exigió al presidente Alberto Fernández que "tome las riendas" de los medios para combatir la situación.

"Fernández, pensá un poquito. Señor Presidente, si usted le va a dar la misma plata, pero al canal, el canal la va a repartir para que nos sigan puteando y nos sigan diciendo lo que nos están diciendo. No se precisa ser un genio para eso", dijo Bonafini y agregó: "No pueden estar más en la televisión los Majul, es una ofensa. No tengamos miedo en nombrarlos, son una basura"

La titular de las Madres continuó con su virulento discurso al señalar que: "No puede ser que Clarín comande todo, cuando uno escucha lo que dicen, son mentiras, no hay nada que se pueda creer. El diario no me preocupa tanto, porque lo compran los ricos, lo compran ellos, los mismos", indicó en oposición a la publicación. Y finalizó con una diatriba hacia uno de los objetivos más usuales del kirchnerismo: "Los pobres no compramos Clarín, ni sabemos que existe. ¿Qué es Clarín? Nadie sabe, es apenas un diario de mierda".



El exabrupto de Hebe de Bonafini contra los votantes macristas: "Es una raza muy hija de p..."

Bonafini también le dedicó algunos párrafos al presidente Fernández: "Si el Gobierno de Fernández no toma las riendas con la comunicación, estamos en el horno, porque siguen diciendo de todo por la televisión, todo el tiempo mentiras", planteó en un reclamo que ya había realizado en rondas anteriores. "Dicen 'bueno, les van a sacar a los periodistas que cobraban pauta'…ja ja, como me río. Si no les pagan a ellos, se las va a pagar a otros, porque si se la dan al canal, el canal dice 'tranquilos, ustedes no digan nada, que me la dan a mí, yo la reparto con ustedes'. Miren que difícil que se les va a hacer", continuó.

Por último, la militante de derechos humanos también le dedicó unas palabras a los ricos: "Los ricos, los que tienen mucho, son nuestros enemigos. No les va a gustar que digamos esto, pero para mi son mis enemigos. Son los que estuvieron de acuerdo con la dictadura militar", finalizó Bonafini.

FeL/FF