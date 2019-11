El exabrupto de Hebe de Bonafini contra los votantes macristas: "Es una raza muy hija de p..."

La diferencia que habían sacado en las PASO el Frente de Todos y Juntos por el Cambio había ilusionado al peronismo con un regreso al poder con un batacazo en las urnas, pero en las generales del 27 de octubre el presidente Mauricio Macri llegó al 40,28%, según el escrutinio definitivo, y acortó la brecha de 16 a 8 puntos. Por ese resultado, la presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe De Bonafini, advirtió: "Ese 30% o 32% sigue estando y es una raza muy hija de puta".

"Estoy contenta pero pará la mano: ganamos las elecciones pero ese es 30% o 32% sigue estando, ni se murieron ni se van del país y es una raza muy hija de puta", lanzó en diálogo con Radio El Destape, en referencia al número que representan los votos macristas.

Consultado por el rol que tendrá Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre, Bonafini expresó: "No lo conocía tanto y pensaba que no era tan aguerrido, sino más tibio, cauto. Vamos a ver cuando asuma", aunque reconoció que ante el golpe de Estado ocurrido en Bolivia "reaccionó muy bien; mucho mejor de lo que pensaba. Parársele a los yanquis así es muy difícil".

"Yo no sé cómo se les ocurre llamar a la OEA, es como llamar al zorro para que cuide las gallinas", opinó sobre la renuncia de Evo Morales. Además, Bonafini lo comparó a Fernández con el expresidente Néstor Kirchner y aclaró que "estaba más cerca de la gente" y que se ganó la confianza de las Madres cuando bajó "los cuadros, entregó la ESMA y decir que nuestros hijos son compañeros, ¿qué más puede pedirse?".

Alberto Fernández visita la CGT para hablar del "pacto social"

Sobre el rol de los integrantes de la CGT y el proyecto de unidad que encaran, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo advirtió que "no confía" en ellos porque "de golpe hicieron una vuelta carnero, no es bueno", y agregó: "Yo les tengo miedo a los gordos de la CGT, no les creo lo que dicen los veo en la televisión apoyando a Alberto pero nunca estuvieron de este lado".

DR CP