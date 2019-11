Hebe de Bonafini arremetió contra el 40% de Macri: "Son el cáncer permanente del país"

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, pronosticó este jueves que se acercan “tiempos difíciles” para la Argentina con el gobierno de Alberto Fernández y apuntó directamente a los ciudadanos que votaron por Mauricio Macri en las elecciones del pasado domingo: “Es como un cáncer permanente”.

“Ganamos en las urnas”, analizó en su habitual marcha de los jueves en la Plaza de Mayo. “Quiere decir que tenemos más votos que ellos, pero no tenemos que olvidar que esos votos son los mismos que trajeron las botas”. “No les quiero arruinar la alegría: ganamos en las urnas, pero se vienen tiempos muy complicados”, agregó.

Según Bonafini, aquellos que no votaron por la dupla Alberto Fernández y Cristina Kirchner “son los mismos que trajeron a los milicos para matar. Son los mismos que se callaron cuando mataban a nuestros hijos, son los mismos que no dijeron nada cuando mataron a nuestras madres. Son los mismos del silencio, a pesar del horror”.

“Ese 30 o 37 por ciento es como un cáncer permanente del país, que te quiere comer las entrañas”, estimó. “Este es un país que sale a las calles y nos e calla, pero ellos siempre están, para decir quién es terrorista y quién no, quién roba porque usa una gorrita al revés y quién no. Y los únicos que roban son ellos: que no solamente roban la plata, sino también la tierra y el petroleo”.

D.S.