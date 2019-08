Hebe de Bonafini arremetió contra los jueces: "Se quieren ir rápido como ratas"

Envalentonada por el amplio triunfo del Frente de Todos en las PASO, Hebe de Bonafini se burló de los jueces que "se están queriendo jubilar" ante un eventual gobierno de Alberto Fernández y advirtió: "No los vamos a dejar ir". La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo apuntó también contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "No sabe que va a morir como una ratita porque el que viene, viene fuerte".

"Los jueces se están queriendo jubilar. Ahora están apurados por cumplir 60, 65 años. Lo que pasa es que los días no pasan. Se quieren ir rápido, también como ratas, pero a esos también los vamos a agarrar de la cola, no los vamos a dejar ir, van a tener que pagar lo que nos hicieron", sostuvo en la habitual ronda de los jueves que realiza en Plaza de Mayo.

Sin embargo, Bonafini aclaró que no se trata de "venganza ni nada que se le parezca" sino de "justicia". "Es lo que nos han sacado hasta ahora: la justicia. Los pueblos también queremos justicia, no queremos un Poder Judicial corrupto", precisó.

Antes de convertirse en el candidato a presidente, Fernández había adelantado que algunos jueces iban a "tener que dar explicaciones de las barrabasadas que escribieron", respecto a las causas que enfrenta la senadora y compañera de fórmula Cristina Kirchner. En ese entonces se refería a los magistrados Julián Ercolini, Claudio Bonadio, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Carlos Gemignani, quienes están al frente de causas que involucran a la expresidenta. "Es escandaloso lo que hicieron", dijo durante la entrevista y desató el repudio de varios sectores del Poder Judicial.

Tras el amplio triunfo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el exjefe de Gabinete aclaró que "respeta" a los integrante de la Corte Suprema de Justicia, aún a los que fueron designados por el presidente Mauricio Macri. "Tengo mucho respeto por sus jueces (de la Corte), porque nunca hizo algo que a mí me hiciera reaccionar en términos de Derecho. Seguramente dictó decisiones que no me gustaron o unas me gustaron más que otras, pero todo estuvo fundado", aseveró. Además, recordó que con los jueces federales fue "muy crítico" pero aclaró: "Los jueces de la Corte son dignos, aún los que nombró Macri. Son respetables, dignos, éticamente no se puede cuestionar nada".

En las últimas semanas, en los tribunales federales de Comodoro Py sobrevuela el impacto por los resultados de los comicios. No sólo por el futuro cambio de gestión, sino por la actualidad del frente judicial de Cristina Fernández de Kirchner: la actual candidata a vice tiene un juicio oral en curso, cinco por empezar y un número similar de procesamientos en etapa de instrucción. En total, desde que dejó la presidencia, acumuló 12 procesamientos, que hoy están divididos en distintas etapas.

El pasado 21 de agosto la Cámara Federal de Apelaciones anuló los procesamientos de Julio de Vido y Ricardo Jaime en la causa por el soterramiento del Sarmiento, lo que justificó por falta de argumentos y la escasez de medidas de prueba tomadas por el juez a cargo, Marcelo Martínez de Giorgi. En paralelo revocó la falta de mérito de varios empresarios, incluidos el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Luciano Ghella.

Además, ayer se conoció que la Justicia resolvió archivar la causa conocida como "Operación Puf" que investiga un supuesto complot para vincular al fiscal Carlos Stornelli con la causa por extorsión y espionaje ilegal con Marcelo D’Alessio. Toda una señal del cambio de clima en Comodoro Py.

