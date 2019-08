Alberto admitió su reunión con el CEO de Clarín y criticó el escrache a periodistas

Alberto Fernandez reconoció que se juntó con el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y criticó el escrache a los periodistas durante el kirchnerismo. “¿Cómo vamos a vivir en un país en el que ponen figuras de los periodistas para que los escupan?”, dijo, en alusión a los escraches organizados por Hebe de Bonafini en la plaza de Mayo post pelea con el campo y Ley de Medios.

“¡Es un país delirante!”, dijo, y agregó: “¡Eso no puede volver a pasar entre nosotros!”. El candidato a presidente del Frente de Todos, el más votado en las PASO, admitió en el evento organizado por el propio Grupo Clarín y frente a Magnetto, sentado en primera fila, su reencuentro con el empresario de medios.

“Héctor no me deja mentir. Desde que renuncié no me volví a juntar con él hasta hace poco”, manifestó. PERFIL había adelantado ese encuentro, que en su momento Fernández negó. Fue en una nota publicada en mayo de este año en la edición impresa, por Javier Calvo.

“En sus últimos tiempos como jefe de Gabinete K y en especial a partir de su salida, en el contexto de la crisis con el campo y el inicio de la guerra con al hasta entonces amigable Clarín, Fernández fue atacado por el cristinismo con el argumento de que era el lobista del grupo en el gobierno. Néstor había aprobado la controvertida fusión Cablevisión-Multicanal y la disputa escaló por la joya de Telecom, a la que Magnetto accedió finalmente con Macri en la Casa Rosada”, había publicado PERFIL.

Fernández, durante este encuentro en el Malba, no sólo repudió los escraches a los periodistas durante el kirchnerismo sino también los ataques que varios referentes del kirchnerismo sufrieron tanto en la 125 como después.

“Del otro lado tambien. Me acuerdo de Agustín Rossi perseguido a huevazos por la 125, o Kicillof corriendo con un bebé en brazos. Listo, nos olvidamos, pero eso no puede volver a pasar entre nosotros”, dijo.

MC EA