Alberto Fernández negó un default en su mandato: "Es un fantasma alentado por el Gobierno"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aclaró este jueves 22 de agosto que, en caso de ganar las elecciones, no habrá un default y acusó al Gobierno "alentar ese fantasma". "Argentina no tiene ninguna posibilidad si yo soy presidente, porque yo lo viví y es muy dañino, es una situación que nos atrasa", aclaró en el seminario organizado por el Grupo Clarín sobre "democracia y desarrollo".

El evento "Argentina en un año clave: desafíos internos y externos" se desarrolla en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Allí, el exjefe de Gabinete consideró que "hay que sacar del escenario la idea de que venimos a incumplir obligaciones asumidos", expresó y agregó: "Hay que buscar el modo de cumplir las obligaciones, hay que sentarse a negociar, no me gusta ser hipócrita; el que llegue va a tener que hacer porque esa es la realidad que nos ha tocado en suerte".

"Nadie se puede plantear la idea de una quita, es una deuda contraída por un gobierno democrático. Nosotros en 2003 todavía estábamos discutiendo la deuda contraída por la Dictadura y no tiene nada ver con lo que discutimos acá", aseguró. Consultado por la posibilidad de un default respondió: "Este fantasma, que fue alentado por el Gobierno, es un error".

Sobre la inflación aclaró que "no es lo más fácil" de resolver y aclaró: "Todo lo que hagamos debe controlar la inflación. No es fácil de resolver. Si el dólar esta a 57 pesos la inflación tiene que estar en 55 puntos este año y es muy difícil de bajar eso, encima con tasas de 75. Pero es parte del desafío que tenemos. Si yo logro al cuarto año terminar con una inflación de un dígito sería el tipo más feliz del mundo y vamos trabajar para lograrlo pero partimos de un mal escenario".

Bolsonaro advierte: "Argentina se está hundiendo en el caos, va por el camino de Venezuela"

Consultado por los dichos del presidente Jair Bolsonaro, quien dijo que "Argentina comienza a seguir el camino de Venezuela porque en las primarias (los) bandidos de izquierda comenzaron a volver al poder", el candidato a presidente reconoció que fue un error responderle: "Me dejé llevar por la lógica de Bolsonaro y yo no soy como él. Por eso paré porque Brasil es más importante que cualquier enojo mío con un presidente y, además, no me perdonaría que yo dañe a Argentina por el malestar que me generan los dichos de un mandatario".

"Yo tengo muchos amigos periodistas y son gente de bien, y en la mayoría de las veces no están de acuerdo conmigo. ¿Cómo vamos a vivir en un país en donde se ponen figuras de periodistas para que la gente los escupa? ¡Eso es una vergüenza! Nos tenemos que dar cuenta del país delirante que fue ese. Debió avergonzarnos", explicó respecto a la grieta en los medios de comunicación.

DR