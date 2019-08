Se abrió la grieta entre Graciana Peñafort y Laura Di Marco por Diego Leuco

"Diego, ya habló muchos meses solo, déjeme hablar a mí este ratito", lanzó el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, durante la entrevista que brindó a Telenoche. La tensión y desplante que vivió Diego Leuco se trasladó a las redes sociales donde se cruzaron Graciana Peñafort y Laura Di Marco: mientras la abogada trató al conducto de "cosa boba", la periodista lo defendió y la calificó como "agresiva".

Leuco comenzó su intervención con una pregunta sobre la inflación: "Hay un altísimo déficit fiscal en la Argentina y hay básicamente dos maneras de resolverlo: o bien emitiendo dinero como hizo el kirchnerismo durante los doce años de gestión o bien tomando deuda que es lo que hizo Mauricio Macri. Usted, ¿cuál de los dos caminos elegiría si es electo presidente?".

Rápidamente Fernández respondió: "Pero la inflación no tienen nada que ver con ninguna de las dos cosas". Y en el momento que buscaba las palabras para argumentar su respuesta, el periodista lo interrumpió con una afirmación: "¿Usted cree que la emisión no genera inflación?". La tensión creció desde ese momento, algo que el delay del audio tampoco colaboró en mejorar. "Si me deja terminar me haría un favor enorme, Diego. Ya habló muchos meses solo, déjeme hablar a mí este ratito", lanzó el candidato.

La entrevista reavivó la grieta en Twitter. El primer comentario llegó de la abogada y referente kirchnerista Peñafort quien opinó sobre lo sucedido: "Llego de terapia y me pongo a ver la entrevista de Alberto Fernpandez en Telenoche...que cosa boba que es Leuco junior, por favor!!!".

Entonces la periodista Di Marco, identificada con el macrismo, tomó el guante y respondió: "Postales del kirchnerismo explícito en un tuit de una de las abogadas más emblemáticas del mundo K. Soberbia, patoterismo, desprecio, insultos. Parece que la terapia le exacerba la violencia". Y la guerra se desató.

"Si ves desprecio, insulto o violencia en el termino bobo, creo que no lees tus propias notas. Dar mi opinion no es soberbia, es opinar libremente. Menos aun patoterismo, porque no hay amenaza alguna. Mira como actuaron Luciana (Geuna) y Maria Laura (Santillán). Gente que sabe", respondió Peñafort.

La periodista mantuvo el cruce y agregó: "Tenés razón. El término 'bobo' no es agresivo (mala mía) Y llamarme a mi boba (como mis notas), tampoco es violencia (oobviooo). Y otra cosa, Gra: Boudou es un preso político y está comprobadísimo que la Argentina de CFK dejó menos pobres que Alemania".

