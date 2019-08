Video | Así reaccionó Alberto Fernández cuando Diego Leuco le preguntó por la inflación

En la noche de este martes, el ahora candidato presidencial Alberto Fernández protagonista un tenso momento al ser consulta por el periodista Diego Leuco sobre el tratamiento de la inflación. El co-conductor de Telenoche preguntó al postulante de Frente de Todos por el posible enfoque ante este problema en un hipotético triunfo de su lista en octubre.

"Le quiero preguntar por la inflación. Hay un altísimo déficit fiscal en la Argentina y hay básicamente dos maneras de resolverlo: o bien emitiendo dinero como hizo el kirchnerismo durante los doce años de gestión o bien tomando deuda que es lo que hizo Mauricio Macri. Usted, ¿cuál de los dos caminos elegiría si es electo presidente?", comenzó por preguntar Leuco.

"Pero la inflación no tienen nada que ver con ninguna de las dos cosas", respondió Fernández. Y en el momento que buscaba las palabras para argumentar su respuesta, Diego Leuco lo interrumpió con una afirmación: "Usted cree que la emisión no genera inflación".

Algo ofuscado, Alberto F. retrucó: "No, no dije semejante pavada".

La tensión fue in crescendo desde ese momento, algo que el delay del audio tampoco colaboró en mejorar. "Si me deja terminar me haría un favor enorme, Diego. Ya habló muchos meses solo, déjeme hablar a mí este ratito", lanzó el candidato.

"Lo que decía era esto, la Argentina ha demostrado que puede parar su demanda. Puede parar la emisión monetaria y tener la inflación magnífica que ha construido Macri. A esta altura deberíamos preguntarnos cómo es posible que habiendo bajado la demanda como la bajaron, habiendo bajado el consumo y habiendo parado la emisión, cómo es posible que tengamos esta inflación. A esta altura deberíamos preguntarnos si hay otros condimentos que tienen que ver con la inflación", fundamentó.

Alberto Fernández: "Me hubiera gustado que el Gobierno hubiese anclado el dólar antes de que yo hablara"

En otro tramo del reportaje, Leuco le hizo una pregunta que molestó a Fernández. Se le consultó sobre el vínculo que había entablado el kirchnerismo con el chavismo: "¿Va a haber un cambio en la relación con Venezuela si usted gana o se va a tener que entender esa relación como la tenía Cristina?".

"Diego, si quiere entrevístela a Cristina", respondió Fernández. Tras lo cual Leuco apuntó: "No da entrevistas, por eso". "Bueno, es su problema y si quiere hacer un programa de historia, otro día lo hacemos", concluyó el candidato presidencial.

