Juan Grabois: "Alberto no es un tipo que sea confrontativo con las corporaciones"

El dirigente social Juan Grabois dialogó con Corea del Centro, por NET, y no dejó tema sin tratar: elecciones, Alberto Fernández, ajuste económico, dólar, FMI, Carolina Stanley, fueron algunos de los tópicos tratados.

En un primer análisis sobre el desempeño electoral dijo: "Estoy muy contento y orgulloso de mi pueblo, porque a todos nos hicieron creer un poquito que ellos eran lindos, buenos, limpios y republicanos y que todos los que hacíamos una oposición firme al gobierno éramos sucio y vagos. Creo que en nuestro campo, nacional y popular, no éramos tan pocos".

Y analizó: "Había cierta represión simbólica, el voto vergüenza pero al revés".

Sobre su relación con el Gobierno, puntualizó sobre cierto "hostigamiento" que denunció y además sobre el vínculo con Carolina Stanley: "Yo me sentí muy hostigado por el Gobierno. Me quedé con la sensación que Longobardi dijo que lo apretaron del Gobierno. Uds lo sufrieron en el Gobierno anterior, pero yo lo sufrí más en este. En el gobierno anterior nunca me sentí hostigado. Siempre valoré a Carolina Stanley como una dirigente que no tiene mala leche. Nunca valoré la gestión del ministerio, la sentí como una dama de caridad, con una función asistencialista, caritativa. Estaba muy mal organizado".

"El punto de inflexión fue la situación de Maldonado. Hubo una contradicción, y el Gobierno tenía el poder. Ellos tuvieron una actitud de partido de fútbol y celebraron que ganaron. Inventaron que había una formación guerrillera en la Patagonia, y empezaron a darse manija con la represión. Y demonizaron a las organizaciones sociales. Primero con carriles paraestatales, como los trolls, y luego con los funcionarios públicos", agregó.

Criticó además el sistema político que impide, según su visión, el ingreso de los pobres como alternativa electoral: "Yo hago una crítica del sistema política. Así como hubo antes una exclusión de las mujeres, hoy existe una barrera para los sectores populares. No hay pobres en la lista. La representación es muy baja. Hoy en el Congreso Nacional no hay un sólo diputado que viva en una villa. Probablemente entre el primero que es Fede, que quedó 21 en la lista de la Provincia de Buenos Aires. Es un problema que yo denuncio".

Alberto Fernández, el candidato

En cuanto al postulante a la presidencia por el Frente de Todos, no evitó esgrimir sus diferencias: "El tema de Alberto, la defensa de Cristina va por carriles separados. Defendí a Cristina porque creo que ella no es corrupta, creo en su inocencia. Las causas son falsas y son operaciones de naturaleza político-partidaria. Lo que molestaba de ella, era lo que a mí me gusta, que es cómo enfrentó a las corporaciones".

"Alberto no es un tipo que sea confrontativo con las corporaciones. Tengo una caracterización sobre Alberto. Es bastante predecible. Es un tipo de Corea del Centro. No es despectivo. Estoy en contra de un montón de cosas que piensa Alberto, pero también estoy en contra de un montón de cosas que piensa Cristina. En algunos temas estoy más cerca de Cristina que de Alberto. Quizás Alberto ve como un generador de empleos a Galperin y Mercado Libre", sentenció.

Y concluyó: "Hay un tema que es clave, qué es lo que diferencia un gobierno popular y democrático de un gobierno neoliberal como el de Macri. Macri quiere conformar a los mercados y contener a la gente. Y un gobierno popular quiere conformar a la gente y contener a los mercados. A Cristina hay que hacerle un monumento al institucionalismo. Cristina sopla y Macri se cae, y Cristina no sopló. Hay que deconstuir algunas visiones sobre Cristina".

