Los economistas de Alberto Fernández se reúnen este miércoles con Lacunza

En la nueva charla que mantuvieron el presidente Mauricio Macri y el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, acordaron que mañana sea la reunión del equipo económico del dirigente kirchnerista con el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que convocó a los especialitas de todos los partidos.

Si bien aún no se confirmó quienes serán los economistas del equipo del Frente de Todos que asistirán a la reunión, los tres asesores que irían son Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen y Emmanuel Alvarez Agis, mientras que que descartado que fuera a participar Matías Kulfas, porque está de luna de miel y no podrá asistir.

Los voceros de Fernández dijeron a la agencia Télam que la comunicación se dio ayer por la tarde, tras el encuentro que el presidente tuvo con el nuevo ministro de Hacienda y buena parte del Gabinete, en su quinta de Los Abrojos.

Macri volvió a hablar con Alberto Fernández tras los cambios en el gabinete

"Macri me propuso hablar con los equipos económicos, le dije que me parecía bien si llamaba a los equipos de todos, porque todos somos candidatos", dijo Fernández.

Fue entonces que el candidato del kirchnerismo le confirmó al Macri que su equipo participaría de la convocatoria del Gobierno, que tuvo hoy a las 18 su primer encuentro, con Marco Lavagna, el enviado para representar al candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna.

"Las charlas deben volverse cotidianas, hablamos de lo que estaba pasando en Nueva York, pero lo que hablamos queda entre nosotros", dijo este martes Fernández en una rueda de prensa al salir de Radio 10.

Según confiaron fuentes partidarias a Télam, los economistas del Frente de Todos "van a ir a escuchar a Lacunza, pero no llevan ni borradores ni propuestas puntuales porque en eso Alberto (Fernández) fue muy claro cuando anunció que no cogobernaría porque sólo es un candidato a presidente".

El encuentro entre los economistas del Frente de Todos y Lacunza se da en un día complejo para el oficialismo, ya que mañana se reúnen los gobernadores en el Centro Federal de Inversiones (CFI), para hacer un reclamo formal al Gobierno por el recorte de coparticipación, que les significa la quita del IVA a los 14 productos de la canasta básica de alimentos.

Tras su reunión con Lacunza, Marco Lavagna insiste en renegociar con el FMI

"Alberto siempre dijo que la devolución del IVA había que implementarla de otra forma, para que llegara a la gente y no quedara en manos de los que son formadores de precios", explicaron a Télam portavoces del espacio.

"No tengo la menor intención de que la Argentina caiga en default", dijo Fernández antes de advertir que "no hay que anticiparse a la negociación con los acreedores, porque no existe una regla general" y recordó que "los que sacamos a la Argentina del default fuimos nosotros".

La primera llamada entre el Presidente y Fernández fue la semana pasada, luego de las PASO y en medio de la turbulencia cambiaria. Aquel primer diálogo también fue evaluado por ambos dirigentes públicamente como "cordial y bueno", y algunos de los detalles de esa charla fueron difundidos de forma inmediata por Macri a través de las redes sociales, y un par de horas después hizo lo propio Fernández en conferencia de prensa.

ED MC