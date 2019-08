Tras su reunión con Lacunza, Marco Lavagna insiste en renegociar con el FMI

El diputado nacional Marco Lavagna se reunió este martes con el flamante ministro de Hacienda y Energía, Hernán Lacunza, en el primer encuentro con referentes económicos de partidos de la oposición que encabezó el funcionario nacional entrante.

"Hablamos primero de estabilizar la situación, y luego de empezar a modificar", dijo ante la prensa el candidato de Consenso Federal a la salida del encuentro. "Le planteamos la necesidad de tener una coordinación muy aceitada con el Banco Central para poder controlar la situación", detalló.

En este sentido, Lavagna hijo consideró que si bien no se va a "poder cambiar todo lo macro, sí se puede empezar a dar señales sobre a dónde tiene que ir la economía". "Lo principal es trabajar sobre las bases que va a tener que continuar el próximo gobierno", explicó.

El referente de Consenso Federal, quien acudió a la reunión acompañado por el economista Leonardo Madcur, reveló algunos detalles de lo que le dijo Lacunza: "La prioridad, me dijo, es estabilizar el tipo de cambio y, sobre todo, despejar todo tipo de incertidumbre", contó.

Si bien no hablaron del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sí se refirieron a la implementación de medidas para motorizar la economía y, en particular, beneficios para pymes. "En los próximos meses va a haber un salto de la inflación debido a la devaluación. La clave es lograr que esta inflación no siga creciendo a lo largo de los meses siguientes", indicó.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reiteró: "El acuerdo ya se cayó por los incumplimientos del Gobierno. Hay que sentarse y renegociar un acuerdo nuevo". No obstante, consideró que "seguramente eso le toque al próximo gobierno".

"Ahora lo que se puede definir es cómo se harán las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario y negociar los vencimientos de deuda para darle más margen de maniobra a la próxima administración", sostuvo.

La reunión entre Marco Lavagna y Hernán Lacunza se da en el marco de una propuesta del titular de la cartera que antes dirigía Nicolás Dujovne de dialogar con referentes económicos de todos los partidos.

Esta mañana, durante su asunción como titular de la cartera que hasta el viernes pasado dirigió Nicolás Dujovne, Lacunza destacó que su prioridad es "estabilizar el tipo de cambio", e informó que convocará a todos los candidatos de la oposición para "preservar la estabilidad como un bien superior a cualquier ambición electoral".

