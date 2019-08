El discurso de Hernán Lacunza en 15 definiciones económicas

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anticipó este martes 20 de agosto que en los próximos días se reunirá con los referentes económicos "de todos los espacios políticos" que participarán de las elecciones generales del 27 de octubre.



Esa decisión se vincula, dijo, con que el proceso electoral "no es indiferente a la estabilidad cambiaria y a la de los precios".



No obstante, aclaró: "los mercados prestan más atención al futuro que al presente, y a veces más importante de lo que pueda hacer el Gobierno, es lo que puede estar diciendo la oposición"



Hernán Lacunza: "La instrucción de Macri es estabilizar el tipo de cambio

Estas fueron sus definiciones más importantes.

1. "Estamos en un momento complejo y nos preocupa la situación de la población"

2. "Tenemos sobrados argumentos para salir adelante para dejarle al que asuma una plataforma consistente y robusta para recuperar un crecimiento sostenido"

3. "Hay un tercio de argentinos que no pueden salir de la situación de pobreza"

4. "La instrucción de Macri es estabilizar el tipo de cambio"

5. "No hace falta un tipo de cambio más alto"

6. "La volatibilidad de los mercados termina afectando a la gente de a pie"

7. "Tras la escalada de la semana el tipo de cambio esta por arriba del valor de equilibrio"

8. "Permitir una tendencia alcista solo generará mas incertidumbre"

9. "Queremos preservar impulsos inflacionarios"

10."Coordinamos acciones con el Banco Central que propondrá todas lo necesario para evitar la volatiblidad"

11. "Nada de eso sera posible sino hay una poltíca fiscal consistente"

12. "Nos reuniremos con el FMI en los próximo dias para la quinta revisión del acuerdo"

13. "Mas importante de lo que pueda hacer el Gobierno es muy importante lo que pueda decir la oposición"

14. "El Presidente es candidato y ha convocado a los otros candidatos para preservar la estabilidad institucional y no poner en riesgo la tranquilidad de los argentinos en esta transición"

15. "El legado para el próximo mandato será una plataforma más robusta que tanto nos costó en este primer mandato. Hace 50 años, desde que nací, que no tenemos un crecimiento sostenido"

FeL