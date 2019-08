Elisa Carrió: "Hay gente interesada afuera y adentro de una transición a Alberto Fernández"

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ratificó esta noche su pronóstico de que Juntos por el Cambio "va a ganar" las elecciones en octubre al tiempo que defendió los pasos en materia política y económica que dió el presidente Mauricio Macri en las últimas horas.

Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con el programa Desde el llano, emitido por TN. "Estoy hace tres días trabajando al lado del presidente. Esta reunión fue un respaldo unánime y total al Presidente. Lacunza es excelente. Se le asignó a Ritondo el control de la fiscalización que hubo en el Conurbano bonaerense. Vamos a hacer campaña para ganar octubre". Y agregó: "Se dijo lo siguiente, no hay incompatibilidad entre ser candidato y ser presidente. El presidente está ejerciendo la Presidencia, está preocupado por la Patria, está trabajando por la Nación".

En cuanto a la reacción de los mercados y los posibles futuros movimientos económico, dijo: "Los mercados son arbitrarios, se mueven como manada. Y hoy están hablando con Alberto Fernández. Acá está Cristina Kirchner, y los kirchneristas se olvidaron de Cristina y de Zannini. Esto depende de Alberto Fernández, el daño que pueda causar. Estuve en los supermercados, ya bajaron los precios donde estuve".

Estoy hace tres días trabajando junto al Presidente. Esta reunión fue un respaldo unánime y total al Presidente de la República. @DesdeElLlanoJMS — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 20, 2019

"La elección es en octubre, los mercados están marcados por una fuerte histeria. Si uno se corre, se corren todos. Hoy el Presidente lo que puede hacer es lo que hizo y las medidas que se van a anunciar. El presidente va a seguir gobernando y dialogar con todos los candidatos para que estos tres meses, no le causen más daño al bolsillo de las personas.

Y subrayó: "Lo que daña son las palabras de Alberto Fernández".

El Gobierno acordó formar una Mesa de Acción Política que se reunirá semanalmente

En cuanto a las posibilidades reales de lograr la reelección, dijo: "El Presidente es un patriota, yo lo respaldo personalmente. Les digo a los que nos votaron y a los que no nos votaron... lo hablo en mi libro, nuestro destino puede ser maravilloso pero depende de nuestra voluntad. Ahora se juega República o Autoritarismo. Regreso o avance. La decisión le pertenece a uds. La decisión no tiene que ser tomada por la bronca. No por la razón del momento, sino por la razón de tus hijos, qué va a pasar con el narco, con la libertad de expresión. Cuáles van a ser nuestras alianzas. ¿Con Venezuela y Cuba o con Unión Europea y Mercosur?".

"Los inversores dicen 'si vuelve Cristina nosotros nos retiramos'. Entonces estas consecuencias son de un voto de rechazo a nuestro gobierno, que nosotros lo entendemos. (...) Le hablo al pueblo argentino. Las personas de mayor peso político están con el presidente, Pichetto, Mario Negri, yo, etc. Vamos a hacer campaña juntos los tres, Macri, Pichetto y yo, que vuelvo. Soy candidata a nada. Estoy al servicio de la República. Vamos a controlar los resultados, cuando en el norte por ejemplo el presidente es el único que comunica el telegrama", dijo.

En octubre decidimos qué va a pasar con el narcotráfico, la libertad de expresión o si nos volvemos a sumar a Rusia y Venezuela. @DesdeElLlanoJMS — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 20, 2019

Al preguntársele por los problemas de fiscalización, argumentó: "No se hizo una fiscalización, hubo mucha confianza, como en las elecciones de hace dos años. Estoy segura que ganamos en octubre. El resultado puede variar. En el 83 fuimos a votar a Alfonsín perdiendo. Yo no vi una encuesta que dijera, salvo a Hugo Haime, que pudiera ganar Alfonsín.Hay una opción que no tiene porqué generar grieta, pero sí saber que está en juego la República. Hay gente interesada afuera y adentro de una transición a Alberto Fernández".

Lacunza confirmó su equipo: quiénes siguen y quiénes se suman

En cuanto al cambio de Lacunza por Dujovne, expresó: "Dujovne decidió irse. Hay personas que no les gusta que los periodistas estén al frente de las cosas. Decidió alejarse, pero ya estaba decidido que fuera Lacunza. Lo conozco a Lacunza, tengo confianza en su claridad económica y política. Y creo en su honestidad. A mí no me importa la soledad de la derrota, hasta me dejaron sola en la derrota. Salí detrás de Macri a decir que vamos jugar en octubre. Algunos no me dejaban hablar. Hay gente que no está acostumbrada a la adversidad".

Y concluyó: "Se juega la independencia de la Justicia, se juega la impunidad, se juega la República, no se juega si te gusta o te desagrada Macri. Se juega la garantía al narcotráfico".

EA