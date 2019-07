Guillermo Nielsen: "Alberto Fernández no es el cuco"

Guillermo Nielsen dio detalles este domingo 28 de julio de las propuestas económicas de Alberto Fernández, y aseguró que el precandidato presidencial del Frente de Todos "no es el cuco" ya que "la gente se da cuenta de que tenemos un diagnóstico más adecuado a la realidad". El economista contó, además, cómo continúa su relación con el exjefe de Gabinete, luego de que Miguel Pichetto afirmara que fue desplazado del espacio por criticar a Axel Kicillof en una entrevista con el CEO de PERFIL Network Jorge Fontevecchia.

"Estoy en el partido con Alberto desde 2002; mi referente es Alberto", aseveró Nielsen durante un reportaje al diario El Cronista. Además se refirió a la visión internacional que hay sobre un posible gobierno de Fernández. "Atiendo todos los días fondos de inversión que vienen formateados por el gobierno: barbarians at the gates ("bárbaros a las puertas", en inglés). Pero Alberto no es el cuco. La gente se da cuenta de que tenemos un diagnóstico más adecuado a la realidad y a la salida de esto, que es la monotonía de lo financiero público", expresó.

Guillermo Nielsen: "Kicillof es marxista disfrazado de keynesiano"

El exsecretario de Finanzas de la Nación aseguró también que con el exjefe de Gabinete tienen "un plan" en donde "la prioridad es la puesta en marcha a pleno de Vaca Muerta". "Tenemos que ampliar las fronteras a nuevos negocios. Y la que es factible, y la que la experiencia americana con shale oil y shale gas nos muestra que puede caminar muy rápido, es Vaca Muerta y las demás formaciones de petróleo no convencional. Hacen falta reglas de juego que atraigan a jugadores internacionales", afirmó.

Pichetto había afirmado este fin de semana que el economista ya no es fuente de consulta del precandidato presidencial. "Si Kicillof es candidato a gobernador no debería estar hablando de los lineamientos de la economía nacional. No le corresponde hablar de esos temas porque generan estas contradicciones. Alberto Fernández tuvo que echar a su principal asesor económico, Guillermo Nielsen, por defender a Kicillof y por, supuestamente, una presión muy fuerte de La Cámpora", comentó el senador una entrevista con el portal Cenital.

El reportaje a Guillermo Nielsen generó ruido en la fórmula K

Sus dichos se dan tras el reportaje de Fontevecchia con Nielsen hace dos semanas. Cuando el CEO de Perfil Network le preguntó "¿Vos decís que Axel Kicillof fue ignorante?", el economista respondió: "Veo que toqué tu vena básica de periodista que busca un título. La respuesta es sí. No lo discuto desde algo personal. Yo debato sobre políticas, acciones de gobierno". En esa misma línea, Nielsen definió al exministro de Economía y candidato a gobernador como un "marxista disfrazado de keynesiano".

Ante estas polémicas declaraciones de Pichetto sobre la interna en la oposición, Nielsen habló con PERFIL y desmintió haber sido echado por Fernández. "Escuché lo que dijo Pichetto y no estoy de acuerdo. Sigo trabajando normalmente. Bajé un poco el perfil, cosa que no me cuesta mucho", aseguró a este medio. Cuando al economista se lo consultó sobre si bajar el perfil fue por un pedido de Alberto, señaló: "Tengo suficiente experiencia en estas cosas como para no necesitar que me digan que hacer".

AB/FF